Selskab slagtet efter flystyrt

Den amerikanske flygigant har svigtet katastrofalt og har et stort ansvar for 356 dødsfald, afslører kulegravning i den amerikanske kongres

Ledelsen hos flyproducenten Boeing har i høj grad ansvaret for, at 346 mennesker mistede livet i to flystyrt med den udskældte flytype 737 Max.

Det er den foreløbige konklusion i en afslørende rapport - der ligger i bunden af denne artikel - som politikere i den amerikanske kongres netop har offentliggjort.

De mange passagerer og besætningsmedlemmer døde 29. oktober 2018 ved et styrt i Indonesien og 13. marts 2019 i Etiopien, hvorefter flytypen fik et globalt flyveforbud.

Penge før sikkerhed

I kulegravningen kan man læse, hvordan jagten efter profit og en tiltrængt sejr over den europæiske konkurrent Airbus gik foran enhver anstændig form for måde at drive forretning på.

Fordi ledelsen var så fokuseret på at få 737 Max ud på markedet, blev hastigheden på produktionen derfor sat i vejret, ligesom vigtige informationer om en ny teknologi til at holde flyet stabilt i luften blev holdt hemmelige.

Tor Stumo, Zipporah Kuria Waithaka og Nadia Milleron mistede familiemedlemmer i styrtet i Etiopien 13. marts 2019. Siden har de kæmpet for retfærdighed, så Boeing kan blive straffet for sit ansvar i de mange dødsfald. Foto: Johannes Eisele/Ritzau Scanpix

I lommen på Boeing

Netop dette system og den manglende uddannelse af piloter i, hvordan man håndterer det, menes i dag at være den direkte årsag til de to flystyrt.

For at gøre sagen endnu værre, har de amerikanske luftfartsmyndigheder i årevis bogstaveligt talt været i lommen på Boeing, der har fået lov til at godkende vitale dele af flyproduktionen, hvilket ellers var myndighedernes ansvar.

David Calhoun står i spidsen for Boeing og har åbenbart ingen skam i livet. I stedet for at tage et ansvar selv, skubber han i et frisk interview med New York Times ansvaret videre til den tidligere chef. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Undsiger sin forgænger

I et usædvanligt interview med New York Times skubber den nuværende chef for Boeing, David Calhoun, imidlertid ansvaret videre til sin forgænger Dennis A. Muilenburg.

Han blev fyret i december 2019, hvorefter David Calhoun - der var formand for selskabets bestyrelse - overtog det daglige ledelsesansvar.

- Jeg har aldrig kunne vurdere, hvad der motiverede Dennis, siger David Calhoun til avisen.

- Om det var aktiekursen, der bare skulle op og op. Eller det handlede om at slå de andre.

- Men hvis nogen løb efter regnbuen med guld, må det have været ham, lyder det altså i dag skamløst fra manden, der selv var bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem, mens alt gik galt.

Dennis A. Muilenburg afviser at kommentere krititikken.

Sørgende ved nedstyrningsstedet i Etiopien. Foto: Mulugeta Ayene/Ritzau Scanpix

Al tillid er borte

Der venter nu Boeing bøder i millionklassen, ligesom der er anlagt store erstatningssager mod firmaet fra de efterladte i de to flystyrt.

Den største straf, som Boeing allerede har fået, er imidlertid, at ingen længere har grund til at have tillid til, at firmaet faktisk havde sikkerhed som sin vigtigste værdi, da 737 Max blev sendt i luften.

