Selvmordsbombe dræber mindst 39 ved politisk møde i Pakistan

Mindst 39 mennesker er døde efter en eksplosion ved et politisk møde i det nordvestlige Pakistan. Der er desuden over 100 sårede.

Det oplyser pakistanske myndigheder.

Der er tale om et angreb med en selvmordsbombe, som er sket i Bajaur Khan-distriktet, der ligger i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Provinsen grænser op til Afghanistan.

Provinsens sundhedsminister, Riaz Anwar, melder om mindst 123 sårede, hvoraf 17 er i kritisk tilstand.

- Det var et selvmordsangreb, og bomben blev detoneret meget tæt på scenen, siger han.

De fremmødte var samlet til et politisk møde, som det radikale islamistiske parti Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) afholdt.

Der var over 400 medlemmer og tilhængere samlet i et telt, hvor det islamiske parti holdt møde.

- Mens vi ventede på, at ledelsen skulle ankomme, kunne man høre et pludseligt og højt brag på stedet, siger 24-årige Sabeeh Ullah, som var til stede og fik et brud på armen.

- Pludselig lå jeg ved siden af én, som havde mistet sine lemmer, fortsætter Sabeeh Ullah.

En regional leder af JUI Maulana Ziaullah blev dræbt i eksplosionen, oplyser lokale myndigheder ifølge BBC.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for søndagens angreb.

Men en lokal gren af Islamisk Stat (IS) har for nylig udført angreb mod JUI-F.

Siden Taliban tog magten i nabolandet Afghanistan i august 2021, er mængden af angreb steget i Pakistan. Særligt mod politiet.

Pakistan ventes at skulle til valg enten i oktober eller november. Politiske partier er allerede ved at forberede deres kampagner.

Eksplosionen falder sammen med, at en delegation af højtstående kinesiske embedsmænd skal besøge landet. De ventes at ankomme i landets hovedstad, Islamabad, senere søndag.