Selvmordsbomber var 'vred og gal': Bombede forkert hotel

Søsteren fortæller, hvordan broderen blev radikaliseret under uddannelse i Australien og blev 'vred og gal'

Søsteren til en britisk uddannet srilankansk selvmordsbomber afslører nu, hvordan hendes bror gik fra at være en uskyldig og sjov dreng, til at blive radikaliseret i udlandet og endte med at være 'rigtig vred og gal'.

Han begyndte endda at fortælle sine mandlige pårørende, at de skulle lade være at trimme deres skæg.

Det skriver det engelske medie Daily Mail, der har et eksklusivt interview med søsteren Samsul Hidaya.

Hun fortæller, at broderen havde en høj uddannelse, men han blev mere og mere indesluttet og intens, mens han dykkede ned i ekstremismen.

'Min bror blev dybt, dybt religiøs, mens han var i Australien,' sagde hun.

Han var normal, mens han studerede i Storbritannien, og normal, da han kom tilbage.

Men da han havde taget en uddannelse i Australien efter sin dimission, kom han tilbage til Sri Lanka som en forandret mand.

'Han havde et langt skæg og havde mistet sin sans for humor. Han blev seriøs og indelukket og ville ikke engang smile til nogen, han ikke kendte, eller endda grine.

Broren, Abdul Lathief Jameel Mohamed, forsøgte at bombe det luksuriøse Taj Samudra hotel i den srilankanske hovedstad Colombo påskesøndag.

Taj Samudra Hotel i den srilankanske hovedstad, Colombo, skulle have været målet for Abdul Lathief Mohameds bombe. Pr-foto

Men man mener, at han har forkludret forsøget på at detonere bomben ved det femstjernede hotel, og ifølge Daily Mail derefter har sprængt sig selv i luften og dræbt en turist ved en ulykke, ved et lille hotel.

Britiske anti-terror efterforskere mener, han har studeret ved Kingston University i det sydvestlige London fra 2006-2007.

Det var her ved det lille pensionat, at Abdul Lathief Jameel Mohameds bombe gik af og dræbte ham selv og en turist. Privatfoto

De britiske efterforskere undersøger, om han har haft medgerningsmænd, eller om der er tegn på ekstremistisk aktivitet, mens han var i Storbritannien.

Søsteren Samsul Hidaya åbnede familiens fotoalbum for at vise barndomsbilleder af selvmordsbomberen, der viser ham som en humørbombe, der elskede 'practical jokes', grinede med sine venner og poserede med en krokodille og andre dyr.

'Han var en musikelsker og en sjov dreng,' siger søsteren.

'Det gør mig ked af det at tænke på, hvad der skete med ham. Før han døde, ville han ikke lade sine børn høre musik, og han sagde aldrig et venligt ord til nogen.'

Ifølge Daily Mail mener man, at han studerede til flyingeniør ved Kingston University i det sydvestlige London fra 2006-2007.