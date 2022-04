Sender over 200 kampvogne

Polen er ved at sende over 200 sovjetproducerede T-72-kampvogne til Ukraine, skriver det polske nyhedsbureau IAR ifølge dpa. Nyhedsbureauet henviser til regeringskilder i Warszawa. Størstedelen af kampvognene er allerede på den ukrainske side af grænsen.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, har allerede tidligere meddelt, at et stort antal kampvogne var på vej til Ukraine fra Polen, men han har ikke nævnt noget antal.

Polens præsident, Andrzej Duda, sagde tidligere i denne uge, at Polen havde bidraget med militært udstyr til halvanden milliard euro (over 11 milliarder kroner), siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har i polsk tv takket 'Polen og det polske folk for enestående støtte til Ukraine og ukrainere'.

Zelenskyj fremhævede også, at Polen ud over i militærhjælpen også har taget imod flere end tre millioner ukrainske flygtninge.

Tyskland besluttede tidligere på ugen at sende tunge våben i form af antiluftskytskampvogne til Ukraine. Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung drejer det sig i første omgang om cirka 50 kampvogne af typen Gepard.Beslutningen kommer efter hård kritik af den tyske regering for ikke at sende tunge våben, som Ukraine igen og igen har efterspurgt.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har mødt kritik både ude og hjemme, fordi hans regering har tøvet med at sende tunge våben til Ukraine.

Han har hidtil begrundet den forsigtige fremgangsmåde med, at han har ønsket at undgå en direkte konfrontation mellem Nato og Rusland.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har i et interview med det kinesiske nyhedsbureau Xinhua fredag gentaget advarsler til vestlige lande om, at de må holde op med at forsyne Ukraine med våben og ammunition, hvis de ønsker at se en ende på krigen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To af Ekstra Bladets reportere blev i i slutningen af februar beskudt i Ukraine. Hør alle tre afsnit af deres vilde historie i podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app