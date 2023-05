'Sensationel' udmelding i avis

Næstformand for Ruslands sikkerhedsråd Dmitrij Medvedev fortæller til en russisk avis, at krigen i Ukraine kan vare årtier. Sensationelt, mener seniorforsker

En sensationel indrømmelse.

Det er meldingen fra seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS Flemming Splidsboel i kølvandet på en udtalelse fra Dmitrij Medvedev i den russiske avis Moskovskij Komsomolets.

Her har den tidligere russiske præsident netop fortalt, at han godt kan se, at krigen i Ukraine kan vare årtier.

- Konflikten i Ukraine kan trække ud i årtier. Der vil være tre år med våbenhvile, to år med konflikt - og så gentager det hele sig igen, skulle Dmitrij Medvedev ifølge Flemming Splidsboel have sagt.

Og det mener seniorforskeren er en ganske sensationel indrømmelse fra russerne.

Modoffensiv

Krigen i Ukraine balancerer i øjeblikket på en knivsæg. Ukraine har gang i en modoffensiv, mens russerne fortsætter deres storoffensiv hvad angår missilangreb.

Senest blev et sygehus i den ukrainske by Dnipro, der ligger i den østlige region Dnipropetrovsk, ramt i et russisk missilangreb.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver det samme på Telegram.

Ifølge Zelenskyj har en mistet livet. 15 er blevet såret i angrebet.

Russiske styrker har maj måned igennem udført luftangreb flere gange om ugen forskellige steder i Ukraine.

Ballade mod øst

Dnipro er Ukraines fjerdestørste by med et indbyggertal på omkring en million mennesker. Kun hovedstaden Kyiv, Kharkiv og Odesa er større.

Regionen Dnipropetrovsk grænser op til tre af de regioner, der for alvor har været i fokus under Ruslands invasion af Ukraine.

Det drejer sig om Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Det er tre af de fire østlige ukrainske regioner, som Rusland under krigen har erklæret for værende russiske. Det er sket efter folkeafstemninger, som både Ukraine og Vesten har affejet og fordømt.