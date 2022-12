Serbien sætter militæret i højeste beredskab

I flere uger er spændingerne mellem Kosovo og Serbien taget til.

Det gamle Jugoslavien er et notorisk anspændt område, men mandag tog det endnu en drejning, da det serbiske forsvar annoncerede, at det var i sit 'højeste niveau af krigsberedskab'.

Det skriver flere medier, herunder BBC.

Serbien rasler med sablen mere end nogensinde, eftersom flere serbiske medier beretter, at Kosovo forbereder et angreb på etniske serbere i den nordlige del af landet.

Det har fået Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, til at sige, at han vil tage 'alle midler i brug for at forsvare sit folk og bevare Serbien'.

Anklagerne flyver

Regeringen i Kosovos hovedstad, Pristina, har ikke forholdt sig til anklagerne fra Serbien, men de har tidligere anklaget Vucic for at 'spille højt spil' for at eskalere situationen.

Ligeledes har Kosovo anklaget Serbien for at stå bag det paramilitær, der opsatte vejblokader i det nordlige Kosovo 10. december i år.

Annonce:

Kosovo har også udtalt, at hvis Natos fredsbevarende styrker ikke fjerner vejblokaderne, vil de tage sagen i egen hånd.

Serbien har fastholdt, at Kosovo planlægger angreb mod det serbiske mindretal i landet, og de har ligeledes brugt anklagen til at opruste militært ved grænsen mellem de to lande.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er opstået vejblokader flere steder i det nordlige Kosovo. Her i Mitrovica. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Drabelig forhistorie

Det er blot 23 år siden, at krigen i Kosovo så sin afslutning, og det er kun 14 år siden, at Kosovo udråbte sig som selvstændig stat. En stat, som Serbien aldrig har anerkendt.

Kosovo, hvor regeringen er etniske albanere, søgte allerede sin uafhængighed under Jugoslaviens kollaps, og tilbage i 1990'erne slog Serbien hårdt ned på alle etniske albanere, der forsøgte at blive uafhængige.

Det resulterede i voldsomme bombninger fra Nato mod Serbien i 1999, der fik serberne til at trække sig ud af Kosovo.

Annonce:

En krig om nummerplader

I sommer blussede det op igen, da Kosovos regering krævede, at det serbiske mindretal i landet skiftede deres serbiske nummerplader ud med kosovoske.

Omkring 50.000 af de i Kosovo boende serbere nægtede, da de ikke anerkender landets uafhængighed. Det fik de etniske serbere til at blokere flere veje, og der var samtidig meldinger om, at der blev affyret skud i det nordlige Kosovo.

En aftale blev indgået, hvor Kosovo droppede deres planer, og Serbien stoppede med at udstede serbiske nummerplader til serbere i Kosovo.

I december tog det for alvor fart igen, da en tidligere serbisk politibetjent blev anholdt i det nordlige Kosovo, hvor det lokale politi var i en skudveksling med en ukendt gruppe mennesker.