Serbiens nabolande lukker luftrum for Lavrovs fly

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har været nødt til at aflyse et besøg i den serbiske hovedstad, Beograd. For Serbiens nabolande har lukket deres luftrum for Lavrovs fly.

Det bekræfter en højt placeret kilde i det russiske udenrigsministerium til nyhedsbureauet Interfax.

Kilden bekræfter dermed oplysninger i den serbiske presse. Her hedder det, at Bulgarien, Nordmakedonien og Montenegro har lukket deres luftrum for Lavrov. Han skulle have besøgt Beograd mandag.

Serbien har nægtet at tage stilling i krigen mellem Rusland og Ukraine. Landet har traditionelt nære bånd til Rusland. Men det ønsker samtidig at blive medlem af EU.

De udsigter om medlemskab er blevet forværret under krigen i Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans serbiske kollega, Aleksandar Vucic, indgik i sidste måned en gasaftale. Det var på et tidspunkt, hvor EU arbejdede for at stramme gas- og oliesanktionerne over for Rusland.

Da Rusland 24. februar angreb Ukraine, besluttede EU at lukke sit luftrum for russiske fly. Der er også indført sanktioner mod Lavrov selv.

Bulgarien er medlem af EU. Lige som Bulgarien er Nordmakedonien og Montenegro medlemmer af Nato.