Sherif raser efter massedrab: - Jeg er fuldstændig ligeglad

Den 38-årige mand, der lige nu jagtes af politiet i Texas for at have skudt og dræbt fem personer i weekenden, opholdt sig ulovligt i USA.

Faktisk er han allerede blevet deporteret fire gange.

Det oplyser de amerikanske immigrationsmyndigheder ifølge tv-stationen CNN.

Manden gik fredag aften grassat i byen Cleveland, efter at hans naboer havde henvendt sig til ham og bedt ham stoppe med at affyre sit semiautomatiske våben så sent om aftenen.

Manden affyrede skud i sin have, så naboerne havde svært ved at få en blot en måned gammel baby til at sove, men det ville den 38-årige ikke høre tale om.

Naboerne gik tilbage og ringede til politiet fem gange, fordi de frygtede, hvad den mistænkte kunne finde på, men inden politiet nåede frem til stedet, var gerningsmanden mødt op i naboernes hus og var begyndt at skyde.

To kvinder, en mand, en teenager og en blot otteårig dreng blev dræbt på stedet. Kvinderne blev fundet liggende oven på to små børn, som de forsøgte at beskytte. Børnene overlevede skyderiet.

Gerningsmanden var væk, da politiet nåede frem og er endnu ikke anholdt. Det har fået de lokale myndigheder til at udlove en dusør på 80.000 dollars for informationer, der fører til anholdelse.

Det oplyste den lokale sherif, Greg Capers, på et pressemøde søndag.

Sheriffen har tidligere fortalt, at ofrene var blevet skudt 'i nakken og opefter' som var det henrettelser. Det ældste offer er 31 år, og de menes alle at være migranter fra Honduras.

Det skriver tv-stationen NBC.

Kritiserer guvernør

Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, har fået kritik for at omtale de fem ofre som 'illegale migranter' og gøre et stort nummer ud af, at den mistænkte gerningsmand også opholdt sig illegalt i landet.

Det samme nægter sherif Greg Capers at gøre:

- Jeg er fuldstændig ligeglad med, om han (drabsmanden, red.) var her legalt eller illegalt. Han var i min by. Fem mennesker døde i min by, og det er, hvor mit hjerte er, lød det mandag aften.

Ville have barn til at sove

Tidligt tirsdag morgen dansk tid er der fortsat en menneskejagt i gang i delstaten, hvor mere end 200 betjente er sat ind for at finkæmme området og gå fra dør til dør i håb om at finde gerningsmanden.

Politiet har fundet mandens tøj, en telefon og mordvåbenet, men har ingen spor af gerningsmanden.

- Vi betragter ham som bevæbnet og farlig. Han er derude et sted, og han er en trussel mod vores lokalsamfund, meddeler James Smith fra FBI i Houston.

Skød seksårig pige

Det er kun et par dage siden, at en nabostrid i byen Charlotte i delstaten North Carolina nær var endt fatalt, da en lille piges basketball ved en fejl trillede ind på naboens græsplæne, og pigen og hendes venner løb ind for at hente bolden.

Naboen, en 24-årig mand, blev så rasende, at han begyndte at råbe og skrige ad børnene.

En af de voksne blandede sig og sagde, at naboen skulle tale pænt til børnene, hvorefter denne gik ind i sit hus og hentede en pistol og begyndte at skyde efter både børn og voksne.

En pige på seks år, hendes forældre og yderligere en mand blev ramt af skud. De overlevede alle.

