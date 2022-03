Sidste journalister tilbage: Sådan flygtede de fra russerne

To ansatte ved det amerikanske nyhedsbureau Associated Press beskriver nu deres oplevelser i den østukrainske by Mariupol og deres flugt

I to uger havde journalist Mstyslav Chernov og fotograf Evgeniy Maloletka for nyhedsbureauet Associated Press (AP) dokumenteret Ruslands angreb på den østukrainske havneby Mariupol.

Men omkring 15. marts var deres rapporteringer fra byen ved at nå til ende, beskriver de i en længere reportage om deres oplevelser i byen.

'Hvis de fanger jer, vil de på video tvinge jer til at sige, at alt, hvad I filmede, var løgn. Alt jeres arbejde og alt, hvad I har gjort i Mariupol, vil være forgæves', fik de to fra AP at vide af en politibetjent, efter at de var blevet evakueret fra et hospital.

Ifølge Evgeniy Maloletka og Mstyslav Chernov var de to de sidste internationale journalister tilbage i byen, og russerne ville ifølge politimanden have fat i de to, der de foregående uger havde dokumenteret de rædsler, som de russiske soldater havde udsat byen og civilbefolkningen for med voldsomme bombardementer.

Fotografen Evgeniy Maloletka her ved fødehospitalet i Mariupol, der blev ramt af granatnedslag, der blandt andet sårede denne gravide kvinde. Billedet gik efterfølgende verden rundt. Foto: Evgeniy Maloletka / Ritzau Scanpix

Risikabelt

At russerne ikke skulle få held med deres plan, var ikke bare betjenten magtpåliggende, men også det ukrainske militær.

'Hvor er journalisterne, for helvede' sagde en af soldaterne, der var kommet ind på det hospital, som de to journalister rapporterede fra.

Ødelæggelserne var voldsomme ved fødehospitalet i Mariupol 9. marts.

De to fra AP havde, af frygt for at der var tale om russiske soldater, iført sig tøj, så de lignede ansatte på hospitalet. Soldaterne var dog ikke fra Rusland, men fra Ukraines hær, og de ville have journalisterne med ud af byen, mens der stadig var tid.

'Vi løb ud på gaden og forlod de læger, der havde huset os. Den gravide kvinde, der var blevet ramt i et granatnedslag, og de mennesker, der sov på gangene, fordi de ikke havde andre steder at gå hen. Jeg havde det forfærdeligt med at forlade dem,' skriver Mstyslav Chernov i reportagen.

'9 minutter, måske 10, en evighed ad veje gennem udbombede lejlighedsblokke. Når morterer slog ned tæt ved os, kastede vi os ned på jorden. Tiden blev målt fra én morter til den næste, vores kroppe var anspændte, og vi holdt vejret. Chokbølge efter chokbølge rystede mit bryst, og mine hænder blev kolde, skriver han videre.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ukrainerne begravede deres kære i massegrave her i udkanten af Mariupol. På grund af de voldsomme bombardementer havde de ikke mulighed for at begrave deres kære som normalt, berettede journalisterne.

Nåede ud

15. marts kørte Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka ud af Mariupol og efterlod den måske hårdeste kampzone i krigen mellem Ukraine og Rusland.

I de foregående to uger havde de oplevet, hvordan russerne først afbrød forsyningen af el og vand til byen, og sidenhen ødelagde tele- og tv-master, så ingen kunne kommunikere.

De havde oplevet, hvordan ambulancerne holdt op med at køre ud og afhente sårede, fordi folk ikke kunne ringe efter dem, og fordi de ikke kunne kom frem i de smadrede gader.

Der er stadig heftige kampe i Mariupol, men tirsdag lød vurderingen fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), at havnebyen formentlig vil falde inden for få uger.

I Mariupol har de russiske styrker gjort 'langsomme, men jævne fremskridt', lyder det.