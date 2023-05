Sirener lyder i hele Ukraine

Natten til fredag lyder der sirener i hele Ukraine. Nogle områder melder også om eksplosioner.

Til at starte med var landets vestligste regioner ikke omfattet af advarslen, men myndighederne har senere udvidet dem til at dække hele landet.

Der er dog ingen meldinger om angreb på infrastruktur eller civile mål. Der er heller ikke indikationer på, at nogen har mistet livet.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har delt en video, hvor skælder ud på Ruslands forsvarsminister og forsvarschef, mens han står foran døde soldater fra sin milits

Eksplosioner

Sirenerne i Kyiv og de centrale og sydlige regioner er omkring klokken 04.00 fredag morgen ophørt.

Lederen af militæradministrationen i Kyiv siger, at russiske styrker sendte gentagne bølger af droner mod hovedstaden. Det er det tiende angreb på hovedstaden i denne måned og det andet på mindre end 24 timer.

- Denne taktik fra Kreml (den russisks regering, red.) er et forsøg på at overvælde vores antiluftskytssystemer og lægge et psykologisk pres på civile. Det kommer ikke til at ske!, skriver Serhij Popko på beskedtjenesten Telegram.

- Alle luftmål, der blev sendt mod Kyiv, er blevet ødelagt af vores antiluftskytssystemer.

Flere regioner melder om, at deres luftforsvar har været i arbejde natten til fredag.

Der er meldinger om eksplosioner i regioner, der ligger langt fra hinanden. Der er blandt andet meldinger om eksplosioner i Kryvyj Rih i det centrale Ukraine og Rivne og Lutsk, der ligger i vest.

Ukraines militær meddelte i løbet af natten på beskedtjenesten Telegram, at russiske luftfartøjer er i luften, og at der er en risiko for angreb fra en type af hypersonisk missil, der hedder Kinzjal, i alle regioner.

Uenige

Det russiske statsstyrede nyhedsbureau Tass citerer embedsfolk i den delvist russiskkontrollerede region Donetsk for at sige, at ukrainske styrker affyrede otte missiler ind i byen kort efter midnat.

Der er dog ikke givet detaljer om skader eller dødsfald.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte detaljer i nogen af de beskrevne hændelser.

Torsdag morgen var der luftangreb mod Kyiv, hvor vragrester fra nedskudte missiler dalede ned over storbyen.

I de tidlige morgentimer torsdag hylede sirenerne også.

Serhij Popko, der står i spidsen for den militære administration i Kyiv, kunne torsdag morgen oplyse, at alle de krydsermissiler, der var sendt afsted af Rusland, var blevet opsnappet og nedskudt af det ukrainske missilforsvar.