Sirener over Kyiv: Indbyggerne søger dækning

Indbyggere i den ukrainske hovedstad, Kyiv, var fredag kort efter midnat nødt til igen at søge skjul i beskyttelsesrum, mens sirener lød byen over.

Det sker, dagen efter at Rusland har gennemført det største luftangreb, siden krigen startede i februar.

Kort efter klokken to natten til fredag udsendte bystyret i Kyiv en alarmmeddelelse via beskedtjenesten Telegram. Her bad de indbyggerne om at søge mod beskyttelsesrum.

Ifølge Kyivs guvernør, Oleskiy Kuleba, var der tale om et droneangreb. Et øjenvidne, som Reuters har talt med, befandt sig 20 kilometer syd for hovedstaden. Vidnet fortæller, at flere eksplosioner kunne høres.

Ukrainske myndigheder: - Et af de største angreb siden krigen startede

Også torsdag blev Ukraine ramt af angreb.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, oplyste i en videotale torsdag aften, at i alt 54 russiske missiler og 11 droner blev afværget torsdag.

Annonce:

Præsidentrådgiver Oleksij Arestovytj skrev på Facebook, at over 120 missiler var blevet sendt ind over landet af russerne.

Omkring 50 procent af Kyiv var uden strøm efter angrebene, mens omkring 90 procent af den vestlige by Lviv havde strømafbrydelser. Der er samtidig meldinger om strømafbrydelser i regionerne Odesa og Dnipropetrovsk.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at Rusland forsøger at bruge vinteren som 'et masseødelæggelsesvåben' ved at ødelægge Ukraines energiinfrastruktur.

Medie: Et ukrainsk S-300 missil er landet i Hviderusland