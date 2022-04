'Situationen bliver værre'

Mens russiske styrker tilsyneladende foreløbig har opgivet at indtage den ukrainske hovedstad, Kiev, fortsætter kampene ved den sydøstlige by Mariupol ufortrødent.

Byen har tidligere været i fokus for de heftige bombardementer af civile mål og den manglende mulighed for hjælp til civilbefolkningen, og ifølge det britiske forsvarsministerium, der løbende overvåger situationen i Ukraine, er betingelserne bestemt ikke blevet bedre for indbyggerne i byen.

Således har ministeriet i onsdagens udgave af den daglige efterretningsrapport fra Ukraine fokus på netop Mariupol, hvor situationen ifølge briterne bliver værre.

'Heftige kampe og russiske bombardementer fortsætter i den belejrede by Mariupol,' skriver de blandt andet.

'Den humanitære situation i byen bliver værre. De fleste af de 160.000 tilbageværende indbyggere har intet lys, kommunikation, medicin, varme eller vand. De russiske styrker har forhindret humanitær adgang, formentlig for at presse de forsvarende enheder til at overgive sig,' lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Før krigen boede der omkring 450.000 mennesker i Mariupol.

Mange indbyggere er henvist til at lave mad på gaden på grund af den nuværende situation i Mariupol. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Hver dag samler Ekstra Bladet de vigtigste nyheder fra krigen i Ukraine til dig.

Vigtig af tre grunde

Rusland har i forbindelse med tilbagetrækningen fra Kiev og andre dele af det nordlige Ukraine ikke lagt skjul på, at deres fokus nu især er på Donbas, hvor Mariupol også ligger.

Ifølge Esben Salling Larsen, der er ekspert i militære strategier ved Forsvarsakademiet, er der tre primære årsager til, at Rusland går så hårdt efter at indtage Mariupol.

- I 2014 havde russerne faktisk Mariupol, men det var et af de områder, som det lykkedes ukrainerne at tilbageerobre, så der er noget symbolik i det for russerne at kunne erobre byen, siger han.

- Derudover handler det om, at der ligger noget meget vigtig industri dernede. Russernes rustningsindustri har nogle mangler, som de kan udfylde, hvis de overtager det område. Spørgsmålet er selvfølgelig, i hvilken grad de har overlevet, men russerne kan i hvert fald godt tilskrives det motiv, siger Esben Salling Larsen.

Endelig er der en rent strategisk årsag til, at russerne er så interesserede i byen.

- I sidste ende handler det selvfølgelig om adgang til havet. Hvis russerne tager Mariupol, er adgangen til Det Azovske Hav lukket for ukrainerne, siger han.

Der var tirsdag store køer til uddeling af humanitær bistand i Mariupol. En bistand, som ifølge briterne bliver mere og mere sjælden på grund af den russiske belejring. Foto: Pavel Klimov/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere mulige sanktioner

Han fortæller, at byen til dels er strategisk vigtig for Ukraine, men at det måske for dem i højere grad handler om et hensyn til befolkningen, at man forsvarer byen med næb og kløer på trods af de russiske bombardementer og forsøg på at isolere byen.

Ukraine har beskyldt Rusland for unødvendige angreb på civile i både Mariupol og senest i byen Butja.

Den seneste udvikling i krigen har blandt andet ført til, at en række lande, heriblandt Danmark, har udvist en stribe russiske diplomater, mens EU truer med nye sanktioner.

Et blik ud over byen viser flere bygninger, der har været ramt af brand efter bombardementer. Foto: Pavel Klimov/Reuters/Ritzau Scanpix