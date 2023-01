Sjælden russisk melding: Mange dræbt i angreb

Et ukrainsk angreb i den østlige region Donetsk, der delvist er indtaget af Rusland, har kostet en stort antal russiske soldater livet.

Det oplyser både kilder fra Rusland og Ukraine.

Ruslands forsvarsministerium siger, at 63 russiske soldater blev dræbt i angrebet, der skete kort efter midnat nytårsaften.

- Ved et angreb med fire missiler med højeksplosive sprænghoveder mod en midlertidig lejr er 63 russiske soldater blevet dræbt, skriver ministeriet.

Tallet er oplyst i en daglig opdatering af krigens udvikling.

Det er sjældent, at Rusland under krigen har bekræftet så høje tab.

Der er - ligesom det ofte er tilfældet under krigen - dog fortsat stor usikkerhed om det reelle dødstal. Ifølge Ukraines forsvarsministerium skal helt op mod 400 russiske soldater være blevet dræbt.

Den fremtrædende russiske tv-personlighed Vladimir Solovjov skriver på beskedtjenesten Telegram, at Rusland har lidt 'betydelige tab'.

Solovjov hævder dog samtidig, at det ikke var i nærheden af 400 dræbte soldater. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det statslige russiske nyhedsbureau Tass skrev indledningsvist, at 15 var blevet dræbt. Senere hed tallet så 63 fra forsvarsministeriet.

Angrebet skete i Makijvka i en del af Donetsk, der kontrolleres af Rusland.

- Vi har ingen steder at tage hen

Det var angiveligt en bygning, der gennem krigen har huset tusindvis af russiske soldater, der blev ramt af ukrainske missiler.

En russisk militærblogger kritiserer den russiske taktik på Telegram.

Nye efterretninger: Nu skifter Putin taktik

- Hvem fik den idé at placere store mængder soldater i en enkelt bygning, hvor selv en tåbe kan regne ud, at et angreb vil dræbe og såre mange, skriver brugeren Archangel Spetznaz Z, der har over 700.000 følgere.

Donetsk er en af fire ukrainske regioner, som Rusland har erklæret for værende russiske efter folkeafstemninger.

Afstemningerne er blevet fordømt og affejet af Vesten - herunder Danmark.

De tre øvrige regioner er Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. Tilsammen udgør de fire regioner omkring 15 procent af Ukraines territorium.