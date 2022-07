Sjældent møde mellem udenrigsministre fra USA og Kina

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, udtrykker bekymring over Kinas sammenhold med Rusland i forbindelse med krigen i Ukraine.

Udtalelsen faldt, da Blinken lørdag mødte sin kinesiske modpart, Wang Yi.

Det var første gang siden oktober, de to mødtes.

De to udenrigsministre udtrykte i forbindelse med mødet begge håb om at kunne dæmpe spændingerne mellem USA og Kina.

USA og Vesten som helhed kritiserer, at Kina ikke har taget afstand fra Ruslands krig i Ukraine. Og at Kina ovenikøbet har kritiseret de sanktioner, Vesten har pålagt Rusland.

Blinken siger, at han på mødet bad Kina fordømme Ruslands aggression.

- Ruslands aggression er ikke kun mod Ukraine, men mod selve de principper, som ligger til grund for verdensordenen. Vi ser i øjeblikket ingen tegn på, at Rusland er villig til at engagere sig i meningsfuldt diplomati.

Blinken afviser at kommentere, hvordan Wang reagerede på kritikken.

Blinken og Wang drøftede også spændingerne i Asien omkring Taiwan. Desuden blev territoriale stridigheder i Det Sydkinesiske Hav diskuteret.

- I et forhold, som er så komplekst og afgørende, som det mellem USA og Kina, er der meget at tale om, sagde Blinken. Han refererede til en dagsorden, der også omfattede told, handel og menneskerettigheder.

Blinken og Wang mødtes på øen Bali i Indonesien. Mødet fandt sted dagen efter et udenrigsministermøde i G20.

G20 er en samling af lande med de største økonomier.

USA og Australien er bekymret for, at Kina forsøger at befæste sig i den sydlige del af Stillehavet. Både når det gælder handel, transport og med militær tilstedeværelse.

Skrækeksemplet er en aftale, som Salomonøerne for nylig overraskende indgik med Kina. Den indeholder blandt mulighed for, at kinesiske krigsskibe kan anløbe havn i Salomonøerne.

Wang sagde, at Kinas præsident, Xi Jinping, tror på samarbejde og 'gensidig respekt' mellem verdens to største økonomiske magter. Han sagde, at Xi ønsker en 'normal udveksling af synspunkter'.

Daniel Kritenbrink, USA's topdiplomat i Østasien, sagde forud for mødet mellem de to udenrigsministre, at USA ønsker at få skabt et 'autoværn' i kommunikationen mellem Washington og Beijing.

Det skal 'hindre enhver form for misforståelse, som kan føre til en optrappet konflikt'.