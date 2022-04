Skal Putin nu mødes med Zelenskij? Her er ekspertens bud

I går kunne man læse, at den ukrainske forhandler, David Arakhamia, mener, at arbejdet med en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland skrider fremad.

Det understregede han ved at sige til nyhedsbureauet Interfax Ukraine, at et præsidentmøde mellem Zelenskij og Putin kunne være på vej.

Det ser lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen dog ikke som værende under opsejling.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at de to præsidenter vil mødes, før de er sikre på, at det bliver en succes. Man plejer normalt ikke at sætte de øverste politiske ledere til at deltage i forhandlinger, før der er pænt stor sandsynlighed for, at de kan lykkedes, siger han til Ekstra Bladet.

Han forklarer også, at det netop var en årsagerne til, at daværende præsident i USA, Donald Trumps, møde med Nordkoreas Kim Jong-Un var så opsigtsvækkende.

- Man synes jo, at det var at slide på den amerikanske præsidents prestige at stille op til et møde, som ikke ville blive en succes, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

Situationen på slagmarken er ikke til, at fredsforhandlinger vil blive til noget. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Slagmarken tillader det ikke

Peter Viggo Jakobsen forklarer, at fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland ikke ville resultere i noget, sådan som situationen er nu.

Ingen af parterne er nemlig tilfredse med situationen på slagmarken. Rusland vil gerne have Krim og de østlige provinser i Donbass-regionen, og Ukraine vil ikke afgive noget som helst.

- Russerne kontrollerer ikke Donbass-regionen endnu, og det er svært at forestille sig, at ukrainerne vil give dem Donbass-regionen, når de ikke effektivt har kontrol over det endnu. Så vidt jeg kan forstå, så sagde Zelenskij også i nat, at han ikke vil aflevere områder til russerne. Så det er uacceptabelt for Rusland, siger Peter Viggo Jakobsen.

Propagandaspil

Men hvorfor taler begge parter så om fredsforhandlinger? Og hvorfor gå så langt som at tale om et præsidentmøde?

Det har Peter Viggo Jakobsen også en god forklaring på.

- Det er jo lidt et propagandaspil, der kører, forstået på den måde, at det altid er godt at sige, at man ønsker fred, og at man gerne vil forhandle. Hvis man nægter det, så kan modstanderen jo sige, at det er de andre der vil krig, fortæller han.

Med andre ord er det altså omverdens syn på krigen, der spiller en rolle, når begge parter hele tiden fortæller, at de ønsker fred og forhandlinger.

- Det her handler hele tiden om at skubbe ansvaret for de fortsatte kamphandlinger over på modstanderen. Dermed har begge parter en interesse i at lade som om, de er interesseret, selvom de i realiteten godt ved, at der ikke kommer noget ud af det, siger Peter Viggo Jakobsen.