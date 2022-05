Skjulte milliardyacht for ekskone: Nu bliver den tilbageholdt i Tyskland

Det lykkedes en oligark at skjule milliarddyr yacht med indbygget ubåd for ekskonen i årevis. Men ikke for lovens lange arm

En superyacht til milliarder er blevet tilbageholdt af tyske myndigheder, efter at politiet kunne bekræfte, at ejeren var en sanktioneret oligark.

Det tyske politi har i denne uge slået fast, at yachten tilhører forretningsmand fra Aserbadjan Farkhad Akhmedov, der har tætte forbindelser til Kreml og den russiske elite, skriver Business Insider

Yachten har en værdi af 420 millioner amerikanske dollars, svarende til næsten 3 milliarder danske kroner.

Forretningsmanden er tidligere gået fri, men søndag blev han føjet til EU's sanktionsliste efter et større papirarbejde fra politiet.

Skjulte yacht for ekskone

Yachten tilhørte en fond i Lichtenstein. En manøvre, der ofte bruges for at skjule store aktiver for skattevæsenet.

Eller i dette tilfælde: for ekskonen.

Efter en bitter skilsmisse med britiske Tatiana Akhmedova fastslog retten i England, at de to måtte deles om ejerskabet af yachten.

Problemet var bare, at yachten lå til kajs i Dubai, og her mente dommeren, at yachten tilhørte Farkhad Akhmedov, så længe den lå i Dubai.

Den snu forretningsmand overførte ejerskabet til en fond i Lichtenstein, så han formelt ikke fremgik som ejer af yachten og dermed ikke skulle dele værdien efter skilsmissen, skrev DailyMail i 2020.