Skovbrand på italiensk ø: Lufthavn lukket

Den internationale lufthavn på Sicilien har været nødsaget til at lukke på grund af en skovbrand tæt på landingsbanen

De vilde hedebølger raser i Sydeuropa, og det fører skovbrande med sig flere steder.

Natten til tirsdag ramte brandene flytrafikken til og fra Palermo på den italienske ø Sicilien, hvor man blev nødt til at stoppe for afgange og ankomster frem til tirsdag morgen, fordi flammerne kom nærmere.

Det skriver BBC.

Forlænger lukning

Tirsdag morgen skriver lufthavnen i et nyt opslag på Twitter, at nedlukningen forlænges til klokken 11, og at flere afgange er aflyst.

Og som nedenstående billeder fra lufthavnen viser, har skovbranden været lige lovlig tæt på landingsbanen.

47 grader

Der er ikke noget at sige til den høje risiko for skovbrande omkring den sicilianske by.

Mandag blev temperaturen i Palermo målt til intet mindre end 47 grader, hvilket ifølge BBC er rekordhøjt.