Skovbrande får Apollo i Norge til at aflyse rejser til Rhodos

Den norske afdeling af rejseselskabet Apollo har aflyst flere planlagte rejser søndag til den græske ferieø Rhodos på grund af skovbrande på øen.

Det skriver det norske medie VG.

Apollo oplyser til VG, at det er rejser fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim til byerne Lardos, Pefkos og Kiotari på Rhodos, der er aflyst.

Selskabet har ikke aflyst sine flyafgange til Rhodos - kun de rejser, som specifikt omfatter ophold i de pågældende områder.

Lørdag aften oplyste den græske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Reuters, at omkring 2000 turister var blevet evakueret med både fra Rhodos.

Både den græske kystvagts skibe og mere end 30 privatejede både deltog i evakueringen af turisterne.

Apollo oplyser til VG, at selskabet har evakueret lidt flere end 200 norske gæster fordelt på otte hoteller på øen.

Ritzau forsøger at finde ud af, om kunder hos Apollos danske afdeling eller andre rejsebureauer i Danmark også er berørt af skovbrandene på Rhodos. Og om der er aflyst charterrejser fra Danmark til Rhodos.

Konstantinos Taraslias, der er viceborgmester på Rhodos, har ifølge Reuters oplyst til den græske tv-station Open TV, at de turister, der lørdag blev evakueret, er indlogeret på et stadion på øen og på forskellige hoteller.

Derudover vil tre færger give husly til nogle af de evakuerede, oplyser den græske kystvagt.

Skovbrandene brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af øen. Siden har de bredt sig.

Brandene har ramt den græske ferieø på et tidspunkt, hvor Grækenland ligesom resten af Sydeuropa står midt i en hedebølge.

Søndag ventes temperaturen at nå 45 grader i Grækenland, skriver Reuters.

Det græske udenrigsministerium har aktiveret sit nødberedskab for at kunne bistå udlændinge, der ønsker at forlade landet på grund af skovbrandene.