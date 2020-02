Skovbrande nærmer sig hovedstad i hastig fart

Australiens hovedstad, Canberra, forbereder sig på det værste, mens to brande ude af kontrol nærmer sig byens sydlige forstæder.

Temperaturer på 41 grader og en hård vind har lørdag forværret to brande syd for hovedstaden. Den ene har allerede fortæret mere end 300 kvadratkilometer land.

Fredag blev der erklæret undtagelsestilstand i Canberra, som ventes at vare hele weekenden.

Det er første gang, hovedstadsområdet erklæres i undtagelsestilstand siden 2003. Dengang blev fire personer dræbt af en brand, som ødelagde knap 500 hjem.

- Dagens ekstreme hedebølge, de tørre forhold og den ekstremt høje brandfare betyder, at vi venter endnu en meget udfordrende dag for brandslukningen, siger hovedstadens brandkommissær, Georgeina Whelan.

- Forholdene vil potentielt blive endnu farligere, og ilden vil kunne udgøre en trussel for alle liv, der kommer i dens vej, siger Whelan.

I delstaten New South Wales, som ligger rundt om hovedstadsterritoriet, er der stadig omkring 60 aktive brande. En tredjedel af dem er ikke under kontrol.

Myndighederne har udstedt advarsler til borgerne flere steder i delstaten.

Den ene af de to brande, der nærmer sig Canberra, hærger ved området Bredbo i New South Wales på grænsen til hovedstadsterritoriet.

Brandvæsenet i New South Wales har på Twitter delt en video af branden, der spreder sig hastigt og efterlader en mur af røg.

- Hvis du er i området, er det for sent at forlade det, advarer brandvæsenet.

I et andet opslag deler brandvæsenet en række dramatiske billeder fra brandslukningen.

De voldsomme brande, der har hærget Australien de seneste måneder, har hidtil kostet 33 personer livet.

Det vurderes, at omkring en milliard vilde dyr er omkommet i flammerne siden september.

Omkring 2500 hjem er blevet ødelagt på landsplan, og mere end 117.000 kvadratkilometer land er blevet tilintetgjort af brandene.