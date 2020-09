Skovbrande sætter ekstrem rekord

Alene i Californien er næsten 10.000 kvadratkilometer skov blev brændt af. Tallet er allerede rekordhøjt, til trods for at der endnu er fire måneder tilbage af sæsonen, hvor man plejer at se skovbrande

Hård vind er med til at forværre de rekordmange skovbrande, der hærger i den amerikanske stat Californien.

Det skriver The New York Times.

Billederne fra landskabet viser, hvordan hele områder og byer er indhyllet i røg, mens der hviler et glødende skær på himmelen fra de enorme brande.

San Francisco set fra Dolores Park. Foto: Ritzau Scanpix/Stephen Lam

I Los Angeles har man slået varmerekord. Her er der blevet målt temperaturer op til 49 grader, hvilket sammen med tørt vej er med til at hælde endnu mere 'benzin' på de mange skovbrande.

CNN beretter, at man forventer at evakuere flere tusinde mennesker, da brandene rykker tættere og tættere på beboede områder.

Alene i Californien er næsten 10.000 kvadratkilometer skov blev brændt af. Tallet er allerede rekordhøjt, til trods for at der endnu er fire måneder tilbage af sæsonen, hvor man plejer at se skovbrande.

Flere steder er flammerne tårnhøje. Her i Oroville, Californien. Foto: Ritzau Scanpix/Josh Edelson

Nyhedsbureauet AP beretter, at flere 100 hjem er blevet ødelagt i staten Oregon, hvor vindstød på op til 80 kilometer i timen får brandene til at sprede sig.

Vinden gør det samtidig nærmest umuligt for brandvæsnet at få den mindste smule kontrol med brandene.

Baby-fest gik galt

20.000 mennesker er blevet evakueret af brandmyndighederne, efter El Dorado-skovbranden har ødelagte gigantiske skovområder i det sydlige Californien.

Brandefterforskere har nu undersøgt branden, der i skrivende stund har bredt sig til 39 millioner kvadratmeter skov - det svarer til 38,8 kvadratkilometer.

Den blev antændt i byen Yucaipa ved et område kaldet El Dorado Ranch Park, da et amerikansk par under en fotosession lørdag morgen lokal tid tændte en maskine, der udsender farvet røg.

Røgmaskinen satte hurtigt ild til det mere end en meter høje græs, hvorefter det spredte sig med lynets hast.

Optagelserne skulle bruges til at afsløre kønnet på parrets kommende barn.

