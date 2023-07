Skovbrande udløser landminer nær kroatisk turistby

Sent tirsdag aften var brandmænd i et område syd for den kroatiske by Dubrovnik i kamp med en række skovbrande.

Det skriver flere lokale medier.

Opgaven gøres besværlig af kraftige sydlige vinde, der forhindrer indsættelsen af brandslukningsfly.

- En sydlig vind af orkanstyrke, der blæser i Dubrovnik-Neretva, giver næring til en udbredt brand i området, lyder det i en udtalelse fra HVZ, en organisation bestående af kroatiske brandmænd.

Som om det ikke var nok, har brandene udløst en række landminer, som blev lagt under Kroatiens selvstændighedskrig i starten af 1990'erne. Det skriver lokalmediet Du List.

HVZ har dog ikke kunne bekræfte hændelserne.

Området, hvor skovbrandene raser, er cirka 12 kilometer fra Dubrovnik, der er en af landets mest besøgte turistdestinationer.

Omkring 130 brandmænd fra hele landet er blevet indsat for at dæmme op for brandene.

Annonce:

En anden skovbrand opstod tirsdag i området Split-Dalmatia, hvor 65 brandmænd samt tre brandslukningsfly blev indsat for hjælpe til.

Som følge af de kraftige vinde druknede to personer også tirsdag i nabolandet Montenegro, da vejret ramte kysten.

Andre steder som Grækenland og Algeriet kæmper man også i øjeblikket med skovbrande.

Juni blev den varmeste måned, der nogensinde er blevet målt i Europa. Juli står til at slå den rekord.

Videnskabsfolk fra organisationen World Weather Attribution sagde tirsdag, at menneskeskabte klimaforandringer har spillet en 'overvældende' rolle i de ekstreme hedebølger, der har ramt Nordamerika, Europa og Kina denne måned.

Ifølge World Weather Attribution bliver hedebølger af dette omfang mere almindelige med tiden, hvis ikke udledningen af drivhusgasser sænkes.

- Så længe vi bliver ved med at afbrænde fossile brændstoffer, kommer vi til at se flere og flere af disse ekstremer, sagde Friederike Otto, som er forsker ved Grantham Instituttet for klimaforandringer i London.