Skræmmende bryllupsbillede vækker opsigt

Et bryllupsbillede har skabt debat, efter et amerikansk ægtepar poserede foran en skovbrand i den nordlige del af Californien.

Det skriver The Guardian.

På billedet står ægteparret på en vinmark ved den gård, de holdt deres bryllup på. Parret har masker for mundene, som har til formål at beskytte folk i området mod den giftige luft.

'Skræmmende og trist'

Adskillige personer har således givet deres mening om billedet til kende på sociale medier.

'Skræmmende og trist, men et godt billede,' skriver en bruger i en kommentar på billedet på Instagram.

'Det her er en modbydelig udnyttelse af vores lokale mareridt. En desperat bøn efter at gå viralt med et opslag, og det skete. Tillykke,' skriver en anden.

Vil kaste lys over situationen

Fotografen Karna Roa, som står bag det opsigtsvækkende billede, har udtalt til The Guardian, at hun håber, billedet kan hjælpe folk med at forstå situationen i Californien.

- Det hjælper med at kaste lys over krisen og den ødelæggelse, der foregår, siger Karna Roa.

- Bryllupsgæsterne var alle splittede mellem følelsen af glæde og sorg.

Fotografen har de sidste tre år fire gange oplevet at være hyret til bryllupper, som blev afbrudt af skovbrande.

Ilden hærger

I mere end en uge har skovbrande raseret store dele af den amerikanske delstat Californien og har sendt titusindvis på flugt.

Californien har erklæret undtagelsestilstand på grund af de mange naturbrande. Op mod 180.000 mennesker er blevet bedt om at forlade deres hjem.