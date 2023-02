Skræmmende melding: - Det kommer inden for ti dage

Lige nu holder de vejret i Ukraine.

Krigen raser i det østeuropæiske, men ifølge en kilde fra ukrainsk militær er de ekstra meget på dupperne i disse dage.

Det skriver Financial Times, der har talt med kilden.

- Kiev har indhentet meget solid efterretningsinformation om, at Rusland vil sætte angreb i gang, og det kommer inden for ti dage, siger rådgiveren til avisen.

Angiveligt skulle Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine være målet for offensiven, og angrebene skulle være en direkte konsekvens af en ordre fra Putin.

Kampene i Bakhmut er stadig meget voldsomme, selvom russerne avancerer langsomt.

Har travlt

I starten af februar fortalte Andrej Chernyak fra den russiske efterretningstjeneste til Kyiv Post, hvordan de mener at vide, at Putin har beordret sit militær til, at Donetsk og Luhansk skal være på russiske hænder inden marts.

- Vi har observeret, at de russiske besættelsesstyrker omplacerer yderligere angrebsgrupper, enheder, våben og militært udstyr mod øst, sagde han til avisen 1. februar.

Derudover har tidligere forsvarsminister i Ukraine Oleksij Reznikov tidligere fortalt, hvordan Rusland har fået travlt. Det skyldes blandt andet,at de gerne vil undgå, at Ukraine får implementeret de nye våben, som vesten har tilsendt.

Foto: Ritzau Scanpix

25 km på otte måneder

Også ifølge den amerikanske amerikanske krigs-tænketank Institute for The Study of War (ISW), har Rusland for nyligt oprustet med 'superkvalificerede' tropper i Bakhmut.

Det bekræfter Denys Yarolavsky, der er kommandør for en ukrainsk enhed i Bakhmut, over for ISW.

Men ifølge ISW er det 'ekstraordinært usandsynligt', at de russiske styrker foreløbig kommer til at tage den fulde kontrol over byen. Det skyldes blandt at, at russerne bruger ekstremt lang tid på at skubbe frontlinjen mod øst.

Ifølge ISW har de rykket sig 100 meter om dagen i Bakhmut, mens det har taget otte måneder at rykke sig fra Popasna til Bakhmut. De to byer er omkring 25 kilometer fra hinanden.