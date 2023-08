Skræmmende plan lækket: 'Gået for vidt'

En kilde har lækket en skræmmende russisk plan, der viser, at Putin har planer om en ny dronefabrik øst for Moskva

En række nye dokumenter lækket til The Washington Post har afsløret en skræmmende russisk plan.

Den viser nemlig, at Vladimir Putin har planer om at bygge en spritny dronefabrik øst for Moskva, og den skal angiveligt forsyne russernes krigsmaskine i kampen imod Ukraine.

Dokumenterne viser, at der er planer en produktion af 6000 angrebsdroner på bare to år fra fabrikken, der efter sigende skal ligge øst for Mosvka i Tatarstan-regionen.

Her fremgår det også, at der allerede er fundet en fabrik i regionen, der kan omdannes til droneproduktion.

Kilden bag lækket fortæller til den amerikanske mediegigant, at vedkommende har en agenda med sin afsløring. Det er at få den stoppet.

- Det her er det eneste, jeg kan gøre for at forsøge at forhindre projektet. Det er gået for vidt, siger vedkommende til avisen.

Hjælp fra Iran

Angiveligt er det planen, at de nye russiske droner skal skabes med inspiration fra iranske droner.

Der er sågar planer om, at de skal skabes med hjælp fra Iran og motorer leveret fra landet. Men det er problematisk, mener tidligere våbeninspektør David Albright.

- Fremfor alt er Iran neutrale i krigen, og det bliver svært for dem at hævde, at de er uskyldige, hvis de hjælper Rusland med at fremstille droner.

Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Droneangreb i massevis

I de seneste måneder har der været stadig flere droneangreb i Ukraine, men flere og flere droneangreb har også været rettet imod Rusland.

Både grænseområdet nær Ukraine og flere gange har droneangreb været rettet mod Moskvas finansdistrikt og området omkring hovedstaden.

I maj meddelte Rusland, at to ukrainske droner havde forsøgt at angribe Kreml, der er den russiske regeringsbygning.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret beskyldningerne om, at Ukraine skulle stå bag angrebene. Men flere højtstående embedsmænd har udtrykt tilfredshed med dem, skriver nyhedsbureauet Reuters.