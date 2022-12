Skræmmende tendens i USA: Dør af kulde

30 mennesker har indtil videre mistet livet efter en dødelig snestorm har ramt USA, da det ikke er muligt for udrykningskøretøjer at komme frem til nødlidende amerikanere

Den gamle saga om dengang far var ung, hvor han iført shorts og overtrækstrøje vandrede i skole, mens der var knæhøje snedriver og isglatte veje, lød næsten som et påfund af et eventyr.

Den tur er den dag i dag hverdag for de fleste amerikanere, der er ramt af en dødelig vinterstorm og et meterhøjt snefald. Uvejret har ifølge en opgørelse fra mediet NBC News kostet mindst 30 personer livet og skabt et omfattende rejsekaos i juledagene. Dødsfaldene er indtil videre sket i over 11 forskellige delstater

I Buffalo-området i delstaten New York er temperaturerne langt under frysepunktet, og indbyggerne skal have et par ekstra lag på. Foto: Sara Kelly/Ritzau Scanpix

Derfor advares amerikanerne mod livstruende fare for dem, der skal rejse eller har udendørs arbejde i det ulidelige stormvejr i netop disse dage.

'Nogle steder i landet kan det føre til forfrysninger, hvis du blot opholder dig udendørs i et par minutter', oplyser det nationale meteorologiske institut.

For vejret hærger landet i sådan en grad, at mange amerikanere strander i deres biler, når de forsøger at komme fra A til B. Uvejret gør dog, at det mange steder i landet er noget nær umuligt for udrykningskøretøjer at komme frem til de, der skulle sidde fast i snedriver. Hvilket gør, at de sner inde og i sidste ende mister livet.