Skræmmende video: Her går russisk skoleskyder amok

Gerningsmanden bag masseskyderiet på en erhvervsskole i byen Krech på Krim-halvøen tidligere onsdag er nu identificeret.

Ifølge russiske myndigheder er der tale om den 18-årige Vladislav Roslyakov, der selv studerede på skolen. Det skriver flere internationale medier.

I løbet af, hvad der af en studerende skønnes til et kvarter, skød og dræbte den unge gerningsmand 17 af sine medstuderende og efterlod flere end 40 sårede. Ifølge russiske medier er hovedparten af de dræbte teenagere.

Ifølge Krims regionale leder Sergei Aksyonov handlede Roslyakov alene og begik efter angrebet selvmord i skolens bibliotek.

Det kom også frem tidligt, at der skulle være sket en eksplosion inde på skolen. Ifølge nyhedsbureauet AP har efterforskningen imidlertid vist, at alle ofre er dræbt af skud.

Gerningsmanden blev ifølge den russiske undersøgelseskomité identificeret på baggrund af blandt andet overvågningskameraer på skolen, hvorfra billedet herunder stammer.

Gerningsmanden Vladislav Roslyakov. (Foto: CCTV)

De russiske myndigheder oplyste indledningsvist, at der kunne være et terror-angreb. Den oplysning blev senere trukket tilbage, og sagen efterforskes nu som et massedrab frem for egentlig terror.

Til AP fortæller skolelederen Olga Grebennikova, at bevæbnede mænd trængte ind og begyndte at skyde på lærere og elever.

Det russiske medie Komsomolskaya Pravda citerer den studerende Semyon Gavrilov, som fortæller, at han var faldet i søvn under en forelæsning, da han vågnede op til lyden af skud. Han fortæller, at han så en ung mand med en riffel.

- Jeg låste døren og håbede, han ikke kunne høre mig, citerer avisen ham for at sige.

Ruslands præsident Vladimir Putin betegner hændelsen som en tragedie. Han fortæller ifølge AP, at de russiske myndigheder vil undersøge hændelsen og forsøge at finde frem til motiverne bag.

Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014, hvilket har medført, at Europa og USA har indført sanktioner mod Rusland. Vestlige lande betragter derfor stadig Krim som en del af Ukraine.