Skrotter sovjetisk hyldest: Påvirker 5000

Der er måder at vælge side på, når der er i krig i verden.

I Tjekkiet har man valgt at vise sin støtte til det krigsplagede Ukraine ved at ændre et vejnavn i hovedstaden Prag.

Det skriver nyhedsabureauet NTB ifølge norske VG.

Der er tale om den 3,4 kilometer lange Koneva-gade opkaldt efter den sovjetiske general Ivan Stepanovich Konev, der havde sin storhedstid under 2. verdenskrig.

Men til oktober er det helt slut med at se hans navn på gadeskilte i den tjekkiske hovedstad. Det har byrådet i Prag besluttet.

Det skal gaden hedde

Når gaden er næsten 3,5 kilometer lang i en hovedstad, betyder det selvfølgelig også, at der bor en del mennesker netop der.

Omkring 5000 kan se frem til at skulle huske en ny adresse, men også at få skiftet relevante ID-kort ud til spritnye. Og det er ikke noget med at trække den. Borgerne har nemlig kun seks måneder til at få det gjort.

Flere butikker og virksomheder vil også blive påvirket af navneændringen.

Og hvad skal den nye gade hedde?

... Den skal hedde Hartigova efter Karel Hartig, den tidligere borgmester i Zizkov-distriktet i Prag.

