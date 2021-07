Skud og jagerfly: Rusland spiller på den kolde krig

Når Rusland hævder at have affyret varselsskud mod et britisk krigsskib i Sortehavet, sender jagerfly ind i dansk luftrum eller - angiveligt - udfører hackerangreb og manipulation på sociale medier rettet mod USA og Europa, er det oplagt at drage en sammenligning til den kolde krig, hvor Nato og Sovjetunionen stod over for hinanden i en 40 år lang oprustningsperiode.