For et år siden mistede Ludmila Kizilova både mand og hus, men hun nægter at forlade sit hjem i byen Butja

Ludmila Kizilovas mand blev skudt af russerne, da han gik ud for at lave et opkald i byen Butja

Det er et år siden, at de russiske kampvogne væltede over grænsen til Ukraine og bragte død og ødelæggelse med sig. Russerne ankom hurtigt til 68-årige Ludmila Kizilovas hus i byen Butja nord for Kiev. Hendes mand blev i dagene efter skudt i hovedet af russerne, da han forlod parrets kælder for at lave et opkald. Huset blev senere bombet til ukendelighed.

– Det er næsten et år siden, at min mand blev slået ihjel. Jeg er først nu ved at begynde at komme mig en smule over det. Jeg forsøger at presse minderne og smerten væk, men det er rigtig svært, siger Ludmila Kizilova, der nu bor hos sin søn i byen.

Ekstra Bladet besøgte første gang Ludmila Kizilova i maj sidste år, da russerne var presset væk fra Butja og det nordlige Ukraine. Dengang var der stadig indtørret blod på fliserne fra hendes mand, som hun fandt død ude foran huset 4. marts.

I dag er det indtørrede blod væk, og huset, der før stod tilbage som et brændt skelet, er fjernet. To små skure er det eneste, der er tilbage på grunden. Katten Murka bor i et af dem, og Ludmila Kizilova kommer fordi hver dag for at fodre og gøre rent.

Det er en måde at forsøge at bearbejde smerten på, forklarer hun.

– Jeg tror, at mine bedste dage er bag mig, men for andre, for mine børn, kan der stadig være en fremtid, siger Ludmila Kizilova, der håber på, at Ukraine vil blive genopbygget.

Ludmila Kizilovas datter Olga med barnebarnet Eugenia. Foto: Stefan Weichert

Svært at få ud af hovedet

Ludmila Kizilova har forsøgt at bearbejde traumerne, men hun påpeger, at det er svært at få billederne af døden ud af hovedet. Det er, som om de sidder limet fast på nethinden. De er der, når hun lukker øjnene om aftenen, og de er der, når hun falder i staver i dagtimerne.

Det er især billeder af hendes døde mands livløse krop på fliserne, der er svære at ryste af sig. Hun var i kælderen, da han gik ud for at lave et opkald og aldrig kom tilbage.

– Jeg hørte et skud, da han var gået ud, men der var så mange skud dengang, at jeg i første omgang ikke tænkte, at det var noget særligt, forklarer Ludmila Kizilova.

Kort efter kom russiske soldater hen til kælderen og beordrede hende ud. Hun spurgte efter sin mand, men fik at vide, at hun skulle gå tilbage i kælderen og blive der natten over. Da russerne var gået igen, sneg hun sig alligevel ud af kælderen og gik rundt om huset med en lommelygte. Hun fandt manden Valeriy død på den anden side af huset.

Blodpølen og frygten, der galoperede gennem hendes krop, har hun svært ved at glemme. Uretfærdigheden, vreden og følelsen af pludselig at være alene.

– Hvis han ikke var blevet dræbt, ville han have fyldt 70 år tre måneder efter. Han var fysisk sund, stærk og meget aktiv. Et meget livligt menneske. Han blev kaldt raketmanden af vennerne ... Han var en venlig person. Han havde så mange venner, siger hun.