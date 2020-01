Slår alarm efter virus-udbrud

WHO indkalder til hastemøde, efter det kom frem, at corona-virussen smitter mellem mennesker

Verdenssundhedsorganisationen WHO har indkaldt til hastemøde onsdag på grund af udbruddet af det hidtil ukendte coronavirus i Kina. WHO oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man på mødet vil drøfte, om det nye virus udgør en international sundhedskrise.

Tidligere mandag kom det frem, at den nye coronavirus, der er opdaget i Kina, smitter mellem mennesker. Det bekræfter kinesiske forskere ved landets nationale sundhedskommission.

Tre kinesere er døde, og 218 andre har fået lungebetændelse af det hidtil ukendte virus, som første gang blev opdaget i millionbyen Wuhan i den centrale del af Kina.

Der er også konstateret smittetilfælde i Thailand, Japan og Sydkorea.

I Kina er sundhedsansatte blandt de smittede, oplyser Zhong Nanshan, der er leder af landets sundhedskommission, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det nye virus har fået stor opmærksomhed, fordi det nye coronavirus minder om virusset sars, som i 2002 og 2003 kostede næsten 650 personer livet i Kina og i Hongkong.

Myndighederne frygter, at et større udbrud kan komme i forbindelse med det kinesiske nytår, der begynder senere på ugen. Her ventes millioner af mennesker at rejse, og det øger smitterisikoen.

Forskerne arbejder ihærdigt med at finde ud af, hvor virusset har sit udspring. Mistanken er foreløbig faldet på et skaldyrsmarked i byen Wuhan.

Folk kan imidlertid også blive smittet uden at have besøgt Wuhan, siger Zhong Nanshan.

- På nuværende tidspunkt kan vi svare bekræftende på, at der finder smitte sted mellem mennesker, siger han til tv-stationen CCTV.

Også Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere sagt, at det er sandsynligt, at virusset stammer fra dyr, men at der kan være "en begrænset smitte mellem mennesker ved tæt kontakt".

I Hongkong siger sundhedsmyndigheder, at passagerer fra den region, hvor Wuhan ligger, vil blive screenet ved ankomsten til lufthavnen.

Også nogle lufthavne i USA og Thailand er begyndt at screene passagerer fra den kinesiske provins, hvor udbruddet begyndte