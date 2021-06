Slår alarm: Nordkorea mangler mad

- Det er essentielt for hele partiet og staten, at vi har fokus på landbruget, lyder det fra Nordkoreas leder

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un er yderst bekymret over fødevaresituationen i landet.

Det skriver blandt andet The New York Times og Financial Times på baggrund af beretninger fra nordkoreanske statsmedier.

Ifølge medierne har han udstedt en alarm om en fødevarekrisen, der er opstået som følge flere oversvømmelser, coronavirus og internationale sanktioner mod Nordkorea..

'Topprioritet'

De omfattende problemer fortalte Kim Jong-un om til den centrale komité i Arbejderpartiet, da han redegjorde for landets tilstand tirsdag.

Her lød det, at fødevarekrisen har 'topprioritet'.

- Særligt fødevaresituationen er anspændt nu, da landbrugssektoren ikke formåede at leve om til den forventede produktion. Det er essentielt for hele partiet og staten, at vi har fokus på landbruget, er den nordkoreanske leder citeret for at sige.

Hårdt til august

Selv om det ikke er nogen hemmelig, at Nordkorea har problemer med at forsyne befolkningen med mad, er det en sjældenhed, at en leder af landet erkender det.

Analyser lavet af udenlandske institutter viser, at man forventer, at det særligt er til august, hvor de almindelige husstande i Nordkorea kommer til at mærke til krisen.

Tidligere på måneden vendte Kim Jong-un tilbage efter at have været væk fra offentlighedens søgelys i noget tid. Læs mere her