En slæbebåd er sunket i Suezkanalen efter en kollision med et tankskib, som sejler under Hongkong-flag.

Det oplyser Suezkanalens ledelse lørdag.

Det er ikke umiddelbart klart, hvorvidt der ventes forstyrrelser i trafikken gennem kanalen.

Slæbebådens skrog blev ødelagt ved kollisionen. En operation er blevet sat i værk for at redde slæbebådens syv mand store besætning, skriver den regionale avis Mena.

Slæbebåden kolliderede med en gastanker, som sejlede under Hongkong-flag, oplyser Suezmyndighedens leder, Osama Rabie, i en erklæring.

Det 230 meter lange tankskib, som er lastet med 52.000 ton LPG (flaskegas), har lagt til i den egyptiske by Port Said, indtil uheldet er blevet udredt.

Grundstødte fartøjer i Suezkanalen har tidligere haft indvirkning på den globale handel, fordi de har hindret andre skibe i at komme gennem den vigtige handelsrute.

Seks dage i marts 2021 var Suezkanalen helt blokeret, efter at containerskibet 'Ever Given' stødte på grund i den menneskeskabte kanal, som forbinder Middelhavet og Det Røde Hav.

Kanalen er langt den hurtigste rute for søtransport mellem Asien og Europa.

Skibe stødte på grund også i maj og marts i år, men de blev hurtigt trukket fri.

I 2022 måtte slæbebåde trække et olieskib fri, ligesom et containerskib i marts i år forårsagede mindre forsinkelser.