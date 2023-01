Slagteren degraderet: Afløseren bliver en fiasko

Ifølge Institute for the Study of War tyder alt på, at Valerij Gerasimov også vil skuffe Vladimir Putin

Efter bare tre måneder i spidsen for krigen i Ukraine fik 'Slagteren fra Syrien' onsdag sparket.

Afløseren for Sergej Surovikin er fundet i toppen af det russiske militær i form af Ruslands forsvarschef, Valerij Gerasimov, der nu fungerer som både øverstkommanderende for de russiske styrker i Ukraine og som chef for hele Ruslands hær.

En stor opgave - og ifølge Institute for the Study of War ender han da også som forgængerne. Som en skuffelse for Vladimir Putin.

'Det er usandsynligt, at Gerasimov hurtigt kan genoplive og reformere Ruslands håndtering af krigen i Ukraine, så de kan opnå Putins mål.'

'Det var Gerasimov, der underskrev Putins plan med fundamentale mangler, da Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og derfor er det også højst usandsynligt, at han kan imødekomme Putins urealistiske forventninger til hans præstation', skriver ISW i deres seneste analyse af situationen.

Annonce:

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Ekspert: Ske noget nyt

Også den danske seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS, Flemming Splidsboel, har analyseret den nye situation, og ifølge ham var det oplagt, at der skulle ske noget nyt.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Flemming Splidsboel om Sergej Surovikin, som han beskrev som en brutal og nådesløs herre.

- Han blev kendt i 1991, hvor han var med i et kup for at få afsat Mikhail Gorbatjov. Dengang var han på kupmagernes side, hvor han blandt andet beordrede sine tropper hen imod en gruppe demonstranter, hvor det endte med, at en blev knust under en kampvogn. Det siger lidt om hans brutalitet, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Sergej Surovikin røg i fængsel for sine ugerninger, men historiefortællingen er vendt på hovedet.

- I dag sender Rusland særlige frimærker ud fra den episode. Det er der, vi er kommet til nu, lød det fra Flemming Splidsboel Hansen.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Skarp kritik

Han fik dog aldrig for alvor vist sit værd, og billedet i Ukraine er det samme. Rusland kommer ingen vegne, mens Ukraine i hvert fald udadtil fejrer sejr efter sejr.

Gerasimov har ligesom Shoigu været udsat for skarp kritik fra militære bloggere, som støtter russernes krig.

De er utilfredse med det russiske militærs indsats. Især fordi den russiske ledelse omkring præsident Vladimir Putin havde signaleret, at der ville blive tale om en hurtigt overstået 'speciel militær operation'.

Surovikin er dog ikke helt ude, da han ifølge Rusland fortsat vil fungere som næstkommanderende.