Slut med Times New Roman

Sanktionerne mod Rusland fortsætter med at tage til.

Russiske banker, oligarker og vodka er blevet ramt af sanktionerne, og nu bliver de russiske læseheste også ramt.

For russiske virksomheder er det nemlig slut med at bruge legendariske skriftyper som Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma og Helvetica.

Det skriver det østeuropæiske medie Nexta TV.

Det betyder at russiske læsere fremadrettet må se langt efter bøger, aviser og hjemmesider prydet med de kendte skrifttyper.

Amerikansk virksomhed blokerer

Det er den amerikanske virksomhed Monotype, der leverer skrifttyper til virksomheder i hele verden, som har blokeret for russiske virksomheders adgang til deres bibliotek.

Umiddelbart lyder det måske ikke som et stort problem - men for russiske hjemmesider, avisforlag, bogudgivere, software udviklere og reklamebureauer betyder det, at de nu skal til at kigge efter andre skrifttyper, som kan anvendes i deres produkter.