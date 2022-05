'Snake Island'-soldat: - Vi blev behandlet som kriminelle fanger

Den ukrainske soldat Valery Zakabluk stod vagt på øen Zmiinyi i Sortehavet - bedre kendt som 'Snake Island' - da et russisk krigsskib bombarderede øen tilbage i februar.

Først lød meldingen fra Ukraines præsident, at 13 ukrainske soldater var blevet dræbt i angrebet, men det viste sig sidenhen ikke at være tilfældet.

Efter fem uger i 'helvede' som russisk krigsfange vendte soldaterne hjem. En af dem er Valery Zakabluk, som fortæller om sine skræk-oplevelser i et CNN-interview.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Hør, det man troede var soldaternes sidste ord i videoen.



Nægtede at overgive sig

- Vi blev vækket midt om natten, og da vi kom ud, så vi det russiske krigsskib og flere patrulje-både, fortæller soldaten Valery Zakabluk til CNN.

- De bad os om at evakuere og fortalte, at tre af patrulje-bådene kunne tage imod os, hvis vi lagde våbnene.

Men den præmis ville lederen af grænsevagterne ikke gå med til. Soldaterne valgte i stedet at kæmpe mod russerne, men de holdt ikke længe mod fjenden. De søgte herefter i dækning for senere at overgive sig.

Fem uger i 'helvede'

Mens verden uden for fik forfærdelige nyheder om soldaternes skæbne, var situationen en lidt anden - men stadig en 'helvedes' situation.

Først blev krigsfangerne kommanderet til at ligge på maven i syv timer for derefter at blive afhørt i to til tre timer.

Efterfølgende sørgede russerne for mad og drikke til deres fanger, før de alle gik ombord på en patrulje-båd til Rusland.

I første omgang sejlede de alle til Sevastopol i den sydlige del af Krim. Senere blev fangerne sendt med et transport-fly til Nordrusland, vuderer Valery Zakabluk.

- Vi blev behandlet som kriminelle fanger. Det var virkelig koldt, og nogle af os havde kun t-shirts på. Herefter blev vi afhørt en og en i et telt, fortæller han.

Fange-udveksling

Efter fem uger i russisk fangeskab var Valery Zakabluk en del af fange-udvekslingen mellem Rusland og Ukraine.

Det betyder, at Zakabluk er hjemme i Kharkiv igen, og han har bestemt ikke spildt tiden.

For han gik hurtigt på knæ for sin kæreste, og efter et ultrakort frieri kan de nu kalde sig mand og kone.