Snigmyrdet generals datter: Her dummer hun sig

En lille forræderisk detalje rammer nu den snigmyrdede iranske general Qassem Soleimanis datter som en moralsk boomerang.

Zainab Soleimani kom galt af sted, da hun for nylig udnyttede toårsdagen for Trump-administrationens målrettede drone-anslag mod den magtfulde militærmand i nærheden af Bagdads lufthavn Ain al-Assad i Irak tilbage i januar 2020 til at kræve hævn over USA.

Men formidlingen af det budskab var nærmest komisk.

Den snigmyrdede general Qassem Soleimanis hævntørstige datter Zainab poserer her med den drilske, amerikansk producerede iPhone i den ene hånd. Privatfoto

I den ene hånd blafrede den stenrige kvinde nemlig med en spritny amerikansk produceret iPhone 13 Pro Max.

Det afslørede det anerkendte mellemøstlige medie Al Bawaba, og på de sociale medier har hoben ikke være sen til at mobbe den yngre kvinde.

'Plettet med blod'

Zainab Soleimanis krav om hævn var ellers alvorligt nok.

- I aften lover vi at stå sammen - hånd i hånd og bid for bid - med den hensigt at forlange nådesløs hævn over fjender, hvis hænder er plettet med blod, sagde hun, mens tv-kameraer og mikrofoner optog hende.

Den senere snigmyrdede iranske general Qassem Soleimani optræder her ved en officiel arrangement i Teheran i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

'Død over Amerika men længe lever amerikanske dollars', hed det i en drillende tweed fra den israelske blogger Hananya Naftali. Mange andre har også udstillet Zainab som dobbeltmoralsk.

Hun har også taget tråden op over for Irans præsident Hassan Rouhani, da han besøgte familiens hjem i Teheran. Her spurgte hun, hvornår han ville hævne hendes far, og svaret lød:

- Alle vil tage hævn.

Det er ikke første gang Zainab Soleimani skaber debat på de sociale medier. I november sidste år afslørede dokumenter lagt ud på Twitter, at hun personligt havde doneret to millioner amerikansk dollars til aflønning af piger, som frivilligt indgik 'midlertidige ægteskaber' og meldte sig ind i Hizbollah.

Den militante pro-iranske bevægelse står stærkt i flere mellemøstlige lande.

Qassem Soleimani i fortroligt selskab med den næsten ligeså magtfulde iranske politiker og imam Mugtada al-Sadr få måneder før generalens brutale død. Foto: Shutterstock

Frygtet general i USA

Den uheldige meningsdanners far, Qassem Soleimani, var som tidligere omtalt i Ekstra Bladet leder af den militære efterretningstjeneste Qud, som er en del af Den Revolutionære Garde. Han blev også af USA opfattet som arkitekten bag Irans udenrigspolitik og var en populær skikkelse i store dele af den iranske befolkning.

I de senere år af sit liv havde generalen stigende indflydelse og var bannerfører for en hård kurs overfor FN og USA's imperialisme i Mellemøsten. For USA var Qassem Soleimani symbolet på en militær leder, som ved hjælp af stedfortræder-krige og diplomatisk pres modarbejdede amerikanske interesser i centrale lande som Irak, Syrien, Yemen og Libanon.

Det sikrede ham allerede i 2005 en plads på supermagtens særlige terrorliste.

Trump ville af med generalen

Donald Trump var så irriteret over og ængstelig for Qassem Soleimans styrkede position i Mellemøsten, at han kun så en vej. Generalen måtte væk. Helt væk. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Donald Trumps og hans regerings motivation for at rydde netop Qassem Soleimani af vejen tilbage i 2020 blev især næret af, at den iranske general efter eksperters opfattelse var i fuld gang med at vende andre mellemøstlige lande mod USA.

Oven i hatten blev den magtfulde topofficer opfattet som et realistisk bud på en ny præsident i Iran, når tiden var inde til et magtskifte.

Overfor Ekstra Bladet har Rasmus Elling, lektor i tværkulturelle studier ved Københavns Universitet og specialist i iranske forhold, tidligere beskrevet USA's likvidering af Qassem Soleimani som en - set med iranske øjne - ’regulær krigshandling’.

Snigmordet har dog indtil videre ikke kastet et direkte, kraftigt modsvar af sig.

