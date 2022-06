Snyder Putin: 24 millioner russere har fundet smutvej

Hvis man som almindelig borger i Rusland ønsker at læse nyheder fra omverdenen eller begå sig på sociale medier, skal man være kreativ.

Men det tyder på, at millioner af russere har fundet en smutvej.

Det skriver The Times.

Et lille smuthul

Informationskanaler i Rusland er under en hård lovgivning om cencur. Men via VPN-adresser (et virtuelt privat netværk) kan det lade sig gøre.

En VPN-adresse er en måde for folk at beskytte deres internettrafik og holde deres identitet og lokation privat online.

Hvis man går på nettet via en VPN-adresse, foregår det gennem en krypteret tunnel, som for eksempel hackere eller en regering ikke kan kigge ind i.

15 gange flere russere gik på nettet via en VPN-adresse i maj måned i forhold til før krigen i Ukraine startede i februar.

Dengang brugte kun 1,6 millioner en VPN-adresse. Nu er tallet steget til 24 millioner. Det fastslår en undersøgelse, som The Times har lavet.

Den russiske propaganda er nået den Ukrainske havneby Mariupol. I den russisk-belejrede by står skærme og viser russiske nyheder fra de statskontrollerede medier. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Censur

Kort efter krigen i Ukraine brød ud, blokerede Rusland for adgangen til blandt andet Facebook og en række fremtrædende udenlandske medier.

Rusland har også lukket for en lang række uafhængige russiske medier. De resterende russiske medier arbejder under en streng censurlovgining.

Det har forårsaget, at flere russiske journalister har sagt op, som en protest mod censuren.