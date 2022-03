Soldat i Kiev: - Vi er slet ikke slået endnu

- Ukraine kommer til at vinde, mener en ukrainsk soldat, der forsvarer den ukrainske hovedstad Kiev, til Ekstra Bladet. Han vil under ingen omstændigheder gå med til en fred på russiske vilkår og vil have mere hjælp fra Vesten

De blodige kampe nær den ukrainske hovedstad Kiev fortsætter med store tab på begge sider. De russiske styrker forsøger i disse dage at omringe byen, som den russiske præsident Vladimir Putin virker opsat på at indtage. Her møder de russiske soldater dog stor modstand fra de ukrainske styrker, som endnu kan holde stand.

En af dem, der forsvarer byen, er soldaten Alex, som ikke vil have sit fulde navn i medierne. Han er leder af en gruppe ukrainske soldater, som hver dag deltager i heftige kampe i udkanten af Kiev.

For nyligt mistede de ukrainske styrker flere mænd, forklarer Alex, der løbende er i dialog med Ekstra Bladet. Avisen kender ham allerede, fra inden Rusland invaderede Ukraine.

- Rusland har sat tempoet ned. De har problemer med deres moral og deres logistik, mens vi stadig er i god stand. Vi vil vinde. Det er jeg sikker på, påstår Alex,

- Rusland forsøger nu at bombe vores civile for at gøre dem trætte. For at gøre livet surt for dem, men det vil ikke lykkes, siger Alex, der følers sig mere og mere overbevist om sejr.

Flere taget til fange

I begyndelsen af krigen var Alex ikke sikker på, at Ukraine ville være i stand til at stoppe Ruslands fremmarch. Rusland har et meget større militær end Ukraine, men han blev hurtigt af den overbevisning, at det russiske militær var overvurderet.

Han påpeger, at Rusland har mistet meget materiel såsom kampvogne og har brugt taktikker, der stammer helt tilbage fra Anden Verdenskrig.

Det er ifølge Alex blevet straffet.

Derudover har den milde vinter været til Ukraines fordel, da mange kampvogne er kørt fast i den bløde jord, påpeger han. Hver dag er han med til at tage russiske soldater til fange, som enten bliver omringet eller blot overgiver sig.

Han viser Ekstra Bladet en video med fem russiske soldater, som på rad og række oplyser deres alder, og fortæller om kummerlige forhold i den russiske hær. Det er nogle af de russiske soldater, som han selv har været med til at omringe.

- Vi kan også mærke nu her, at dele af den russiske hær nu har trukket sig tilbage, da uro med demonstrationer internt i Rusland gør, at der er brug for styrker andre steder. Det giver alt sammen håb om, at vi har store chancer for at vinde, siger Alex.

- Vi har kun nogle få hundrede krigsfanger i vores ansvarsområde. Det er ikke så mange, og det er der en grund til. De beretter, at de bliver skudt af de russisk-ledede, tjetjenske styrker, hvis de vender om. De er blot 19 til 20 år, forklarer Alex.

En krig uden regler

Alex beretter om en stigende vrede blandt de ukrainske soldater, når de ser og hører om de russiske angreb på hospitaler og børnehaver. Hvordan boligblokke bliver jævnet med jorden, mens civile på flugt bliver skudt ned på åben gade.

Han ser gerne, at NATO lukker luftrummet, så Ukraine har en bedre chance mod de russiske fly.

- Det er blevet en krig uden regler. Selv om Rusland har store problemer, så er vi stadig pressede. Vi har brug for mere hjælp. I det mindste nye fly eller gode antimissilsystemer.

- Det er meget skuffede, at vi ikke får mere hjælp, for vi kæmper for demokratiets værdier. De fleste af vores folk tror på frihed og menneskerettigheder, og vi vil kæmpe til det sidste, men vi skal være realistiske. Der er ikke nok støtte i NATO til, at Ukraine kan blive medlem. Så vi må gøre, hvad vi kan selv for at forblive frie og uafhængige, siger Alex, der er overbevist om, at Rusland vil lide et nederlag med tiden. Før eller siden.

Han påpeger, at Rusland stort set kun kontrollerer vejene i de områder, som ofte bliver markeret som under russisk kontrol på diverse tv-skærme. Det gør det nemt at falde de russiske styrker i ryggen, siger Alex. Snart bliver det også forår og mudret.

- De forventede ikke så stor modstand, og lige nu er vi ved at planlægge vores offensiv. Vi er slet ikke slået endnu. Vi har så meget mere at give, siger Alex.

Vil ikke gå med til fred

Mens Alex er optimist, så er ikke alle eksperter enige. Nogle mener, at det blot er et spørgsmål om tid, før Rusland vinder krigen. Derfor peger mange på, at Ukraine er nødt til at indgå en fredsaftale, før det er for sent. Det vil kunne redde mange civile og militære liv.

Der er også forlydender om, at der måske kan blive aftalt en midlertidig våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, men finder Alex meget usansynligt.

- Jeg kan ikke tale på min regerings vegne, men for os i militæret kan jeg sige, at vi ikke vil acceptere fred på Ruslands vilkår. Vi vil ikke acceptere det lort, siger Alex.

Han mener, at den ukrainske stat og Vesten nu må se i øjnene, at det ikke er muligt at forhandle med Putin på samme måde, som det ikke var muligt at forhandle med Hitler.

- Som Churchill sagde, så er det en fejl, at man gav Hitler så meget før Anden Verdenskrig. Det er det samme her, siger Alex.