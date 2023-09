Soldater fra Eritrea anklages for gruppevoldtægter i Etiopien

Eritreiske styrker, der er allieret med regeringen i Etiopien, har begået krigsforbrydelser i Tigray-regionen i Etiopien.

Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport efter blandt andet at have interviewet civile i Tigray.

Konkret skal soldaterne fra Eritrea have voldtaget og henrettet civile. Desuden er civile ifølge Amnesty blevet holdt som slaver i Tigray.

I november 2020 udbrød der krig mellem Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF) og Etiopiens regering. Styrker fra nabolandet Eritrea gik siden ind i konflikten for at kæmpe på regeringens side.

To år efter krigens begyndelse - i november 2022 - blev parterne enige om en fredsaftale. Men alligevel blev civile fortsat udsat for overgreb.

Det siger Tigere Chagutah, der er Amnesty Internationals regionale direktør for Øst- og Sydøstafrika.

Annonce:

- Selv om aftalen om at indstille fjendtlighederne blev underskrevet, fortsatte grusomhederne mod civile i Tigray med eritreiske soldater, der udsatte kvinder for frygtelige former for overgreb, herunder voldtægt, gruppevoldtægt og seksuelt slaveri, mens civile mænd lovstridigt blev henrettet, siger Tigere Chagutah i en udtalelse.

TPLF styrede Tigray, indtil den etiopiske regering ophævede selvstyret i regionen og indsatte nye politiske ledere i november 2020.

Der havde i årevis inden da været spændinger mellem TPLF og centralregeringen i Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Amnesty har interviewet vidner, ofre for overgreb og familiemedlemmer til ofrene. De har fortalt om mindst 20 mænd, som blev henrettet i Mariam Shewito-distriktet i ugen op til, at fredsaftalen blev underskrevet.

Og i løbet af de første tre måneder efter aftalen blev 24 civile henrettet i Kokob Tsibah-distriktet, viser Amnestys research.

Kvinder har fortalt til Amnesty, at de er blevet holdt fanget i længere tid og gentagne gange voldtaget af eritreiske soldater.

Ofrene for de seksuelle overgreb har forklaret, at de kunne konstatere, at der var tale om eritreiske soldater, blandt andet ud fra mændenes dialekt og deres camouflagetøj.

Annonce:

Både Mariam Shewito og Kokob Tsibah ligger tæt på grænsen til Eritrea i det nordlige Etiopien.

Hvis man kobler de seneste oplysninger sammen med dokumentation, som Amnesty tidligere har indsamlet fra Tigray, kan de voldtægter og den seksuelle slaveri, der er foregået alene i Kokob Tsibah, anses for at være led i et omfattende eller systematisk angreb rettet mod en civilbefolkning.

Det betyder ifølge Amnesty, at der kan være tale om forbrydelser begået mod menneskeheden.