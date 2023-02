Soldater leder efter rester af kinesisk luftballon i havet

Søndag lokal tid er arbejdet begyndt med at finde rester af den kinesiske luftballon, som et amerikansk jagerfly skød ned ud for delstaten South Carolinas kyst.

Det fortæller general Glen VanHerck fra den amerikanske hær.

USA's søværn har sendt soldater til havs for at finde resterne, som kan have efterretningsværdi. Håbet er, at de kan give indsigt i, hvilke typer overvågningsteknologier Kina besidder.

Amerikanske embedsmænd har dog nedtonet luftballonen som en national sikkerhedstrussel.

Luftballonen blev skudt ned lørdag ved South Carolinas kyst, efter at den for en uge siden fløj ind i amerikansk luftrum i nærheden af USA's nordvestlige enklave, delstaten Alaska.

Nedskydningen af ballonen har skabt politisk furore i USA.

Kinesisk vejrchef angiveligt fyret

Landets tidligere præsident Donald Trump, som forsøger at blive Republikanernes nominerede til præsidentvalget næste år, hævder, at der ikke fløj kinesiske overvågningsballoner rundt i USA, da han var præsident fra 2017 til 2021.

- Kina havde alt for meget respekt for Trump til at sådan noget kunne ske, og det gjorde det aldrig, har Donald Trump skrevet på sit sociale medie, Truth Social, som han stiftede, efter at han blev smidt af populære sociale medier som Twitter og Facebook.

Det er landets nuværende forsvarsminister, Lloyd Austin, der har hævdet, at det var tilfældet. Det får han opbakning til af Michael Waltz, en republikaner i Repræsentanternes Hus.

Waltz siger, at den lovgivende forsamling i USA, Kongressen, blev orienteret af forsvarsministeriet om, at kinesiske luftballoner blev set i nærheden af USA flere gange i løbet af Donald Trumps tid i Det Hvide Hus.