Soldater mistænkt for indblanding i sag om massebortførelse

Otte soldater skal fortsat sidde varetægtsfængslet i en højprofileret, uafklaret sag om 43 studerendes forsvinden i Mexico i 2014.

Det har en mexicansk dommer besluttet mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

De 43 mandlige lærerstuderende forsvandt den 26. september 2014 i byen Iguala.

De forsvandt, mens de var på vej med bus til Mexico City for at deltage i en demonstration.

Ifølge myndighedernes oplysninger blev de 43 bortført af korrupt politi i Iguala.

Derefter blev de af uvisse årsager overdraget til narkokartellet Guerreros Unidos, der angiveligt havde forvekslet dem med en rivaliserende bande.

Efterfølgende blev de studerende ifølge myndighederne dræbt, ligene blev brændt, og resterne blev smidt i en nærliggende flod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De otte soldater blev ifølge AFP anholdt i sidste uge, efter at den mexicanske justitsminister havde genaktiveret 16 arrestordrer mod flere medlemmer af hæren.

De mexicanske myndigheder mistænker soldaterne for at have samarbejdet med korrupte politibetjente om bortførelsen af de 43 mænd, der alle studerede på læreruddannelsen i byen Ayotzinapa.

Efterforskningen af de studerendes forsvinden er gentagne gange blevet kritiseret. Blandt andet har internationale eksperter kritiseret efterforskningen for at være fyldt med fejl og svindel.

Mexicos præsident, András Manuel López Obrador, der overtog posten i 2018 lovede allerede dengang, at han ville sørge for, at sagen blev opklaret og finde ud af, hvad der skete, da de mange studerende forsvandt.

Hidtil er det kun de jordiske rester af tre af ofrene, der er blevet fundet og identificeret.