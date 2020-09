Soldater står frem: Undsiger legendarisk dansk militæroperation

Lars Reinhardt Møller var oberst under Operation Bøllebank. Han har sidenhen skrevet en bog og holdt foredrag om operationen og mener, at kritikken kommer alt for sent og ikke er relevant.

- Du siger selv, at I tager ud for redde jeres svenske våbenbrødres liv, men det er jo ikke realiteten. Fortryder du ikke, at I ikke havde kontakt til svenskerne undervejs, så I ikke satte livet på spil uden grund?

- Nej ikke rigtigt. I bagklogskabens lys er det måske sandt. Men det anede vi jo intet om dengang. Ikke andet end de kaldte på hjælp. Jeg tror heller ikke, at vi havde udstyr til det, men jeg er ikke sikker.

- Kan du forstå, at dine soldater i dag kan være frustreret over, at de satte livet på spil forgæves den dag i stedet for at trække jer tilbage?

- Beslutningen var jo heldigvis ikke deres. Sådan fungerer og fungerede 'Cirkus Mili'. Vi havde et militært hierarki. Havde de været utilfredse, eller hvad ved jeg, er jeg da ligeglad. De må ynke og jamre alt det, de vil.