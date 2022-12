Soldater til grænsen: Rusland klar med Nato-modsvar

Ruslands forsvarsminister, Sergei Shoigu, har netop meldt ud, at Rusland sender flere tropper til det nordvestlige del af Rusland for at håndtere 'truslen' fra Nato

Nato styrker sig på grænsen til Rusland, ligesom Finland og Sverige er på vej ind i det militære fællesskab.

Og det får nu Rusland til at reagere. Det fortæller Ruslands forsvarsminister, Sergei Shoigu, ifølge nyhedsbureauet RIA.

- Med henblik på Natos ønske om at opbygge militær kapacitet på den russiske grænse samt udvidelsen af alliancen med Finland og Sverige, er det nødvendigt at få skabt en passende enhed af soldater i den nordvestlige del af Rusland, siger Sergei Shoigu.

Det er fortsat uklart, hvor mange og hvor de russiske soldater skal udstationeres. Og det var ikke eneste nyhed fra Rusland.

Ubegrænset støtte

I en tale til forsvarschefer i Moskva siger den russiske leder, at der ikke er nogen finansielle begrænsninger for, hvad regeringen vil give til dets militær.

Han siger samtidig, at Rusland også må tillægge droner særlig stor betydning i den ti måneder lange konflikt, og han understreger, at Ruslands hypersoniske Sarmat-missil - der er kendt som "Satan II" - er parat til at blive indsat i kampene i nær fremtid.

- Rusland vil også fortsat forbedre kampberedskabet for dets atomslagstyrke, siger han ifølge AFP.

Putin på et møde om gas i Kreml 21. december. Foto: Mikhail Kireyev

Putin siger videre, at kampe altid medfører tragedie og menneskelige tab.

- Men det er bedre, at det sker i dag end i morgen, siger han.

Putin understreger, at han stadig ser ukrainerne som "broderfolket".

- Men vi var ikke effektive med at opbygge gode relationer til Ukraine, siger han.

I langdrag

Ruslands præsident siger videre, at 'Rusland har alt, alle muligheder for at styrke sit potentiale'. Han siger, at 'vi kan vinde i Ukraine uden at militarisere vores økonomi'.

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, siger, at de russiske styrker aktivt ødelægger Ukraines militære potentiale, og han beskylder Vesten for at trække konflikten i langdrag.

Henvendt til Putin og til militærets øverste ledere sagde Shoigu også, at den nylige mobilisering af op mod 300.000 reservister til hæren, havde været en alvorlig test af landet og af hæren, men at den havde øget Ruslands kampkapacitet.

- Det er nødvendigt at øge antallet af soldater i den russiske hær til 1,5 millioner, siger han.