Soldater var klar til at dræbe russer: Derfor skiftede de mening

En russisk soldat løber for sit liv i skyttegraven, mens en granat eksploderer få meter væk og sender ham mod jorden på et øjeblik.

Fjenden har ham lige på sigtekornet og er klar til at gøre det af med ham, da de skifter mening.

I stedet kaster de en håndskrevet besked ned til soldaten og siger, at han skal overgive sig.

Scenen udspillede sig i det østlige Bakhmut i maj og blev optaget på en video, der hurtigt blev delt verden over. I videoen ses soldaten gestikulere til de ukrainske soldater, at han er bange for at blive slået ihjel, hvis han overgiver sig, men da de giver ham præcise koordinator for, hvor han skal løbe hen, gør han det alligevel.

Ændrede mening

I et nyt interview med tv-stationen CNN fortæller Yuriy Fedorenko, leder brigaden, der tog beslutningen om at lade soldaten leve, hvorfor de ændrede mening i sidste øjeblik:

Annonce:

- Da han indså, at han ville dø der, smed han sit maskingevær væk, løftede hænderne og sagde, at han ville overgive sig. På det tidspunkt havde vi en drone med eksplosiver klar til at eliminere ham, men fordi han smed sit våben og kapitulerede, blev det besluttet at skåne hans liv, fortæller Yuriy Fedorenko.

Fra butiksbestyrer til soldat

Soldaten, der kunne have trykket på knappen og taget livet af soldaten, har tidligere fortalt avisen The Washington Post, hvorfor han forbarmede sig:

- På trods af at han var vores fjende, så gik jeg ondt af ham.

Ifølge avisen bestyrede russeren en alkoholbutik i hjemlandet, da han blev indkaldt til militæret i september.

Det skete samtidig med, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, annoncerede en delvis mobilisering af landets hær som konsekvens af store nederlag i krigen.