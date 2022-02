Soldater ved fronten: Det vil blive en helt anden krig, hvis Rusland invaderer

Mudderet i de dybe skyttegrave klæber sig til støvlerne som ler og gør det svært at gå. Kun brædder i bunden af de dybe grave muliggør turen frem mod fronten.

Soldaten Borys baner vejen, der snor sig langs skyttegravene ved frontlinjen i Østukraine, hvor de russisk-støttede separatister og de ukrainske soldater holder øje med hinanden med hyppige skyderier.

Der lyder en eksplosion i det fjerne. Kort efter en anden. Det viser sig at være et godt stykke væk, men det får Borys til at stoppe op et kort øjeblik for at vurdere situationen.

- Jeg tror ikke, at Rusland invaderer os. Det tror jeg ikke, at de kan lykkes med. Jeg tror ikke, at de vil være i stand til at tage os, siger Borys, der helst er fri for at give sit efternavn.

Ekstra Bladet er taget til fronten i Østukraine for at tage temperaturen på de ukrainske soldater, som meget snart kan stå foran en russisk invasion. Hvis den kommer, så er det meget muligt, at soldaterne her vil være de første, der kan blive ramt.

Borys var Ekstra Bladets guide til fronten. Her står han på den lange vej frem til skyttegravene. Foto: Emil Filtenborg

Største krig længe

I løbet af onsdagen har Ekstra Bladet hørt flere eksplosioner i det fjerne tæt ved fronten på dagen, hvor flere havde spået, at de russiske kampvogne ville køre over grænsen til Ukraine. Det skete dog ikke.

Grundet de mange eksplosioner i det fjerne virkede det på et tidspunkt som om, at militæret ville aflyse turen til fronten. Krigen i Østukraine har hærget siden 2014 mellem de russisk-støttede separatister og Ukraine. Den har kostet omkring 14.000 mennesker livet, men lige nu er det truslen om en ny russisk invasion, der fylder.

Rusland har placeret 150.000 soldater nær den ukrainske grænse, ifølge den amerikanske præsident Joe Biden. USA og dets allierede har sagt, at Rusland muligvis vil invadere Ukraine en af de nærmeste dage og kaste kontinentet ind i den største krig længe.

- Vi er klar til resolut at besvare et russisk angreb på Ukraine, hvilket fortsat er en reel mulighed, sagde Joe Biden i en tale til det amerikanske folk tirsdag.

Det kan ske, og så bliver det en helt anden krig

Iført skudsikkervest og hjelm viser Borys, hvordan situationen er lige nu langs fronten i Østukraine, hvor krigen har ødelagt alting i nærheden.

Han forklarer, at alt stadig er relativt stabilt her hos den 46. Brigade, som Ekstra Bladet besøgte nær byen Horlivka, der er under de russisk-støttede separatisters kontrol. Soldaterne her oplever lige nu, at separatister laver flere overflyvninger med droner, som de ikke kan skyde ned.

31-årige Andrij er overkonstabel af 1. grad, og han er også meget i tvivl om, hvorvidt Rusland rent faktisk vil angribe.

Han viser Ekstra Bladet separatisternes positioner gennem en kikkert fra sin post nær fronten. Han har en lille seng, sin kikkert og en brændeovn at varme sig ved.

31-årige Andrij er en af de soldater, som står ved frontlinjen i Østukraine. Foto: Emil Filtenborg

Lidt for sent

Separatisterne er blot nogle få hundrede meter væk ved en trælinje, viser Andrij. Flere eksperter har peget på, at Rusland er Ukraine overlegen militært især i luftrummet.

Blandt andet derfor har USA og dets allierede givet ukrainerne Stinger-missiler, som er et luftforsvarssystem, som kan være i stand til at skyde russiske fly ned.

Der bliver holdt øje med de russisk-støttede separatisters stillinger hele tiden. Foto: Emil Filtenborg

- Europa er lidt for sent på den med at gøre dets arbejde (med at sende våben), som Europa gør nu… Hvis de havde gjort det for otte år siden, så ville der ikke være sådan en situation i vores region. Jeg synes, at det er lidt for sent, siger Andrij, der dog takker for hjælpen nu.

- Jeg synes, at vi har vist selv - uden hjælpen fra Europa, uden våben fra Europa - at vi har været i stand til at kæmpe tlbage i 2014, 2015 og 2016, siger Andrij, der er overbevist om, at Ukraine vil være i stand til at kunne forsvare sig selv, hvis Rusland angriber.

Langs frontlinjen har de ukrainske soldater sat kameraer op, så de kan zoome ind på separatisternes positioner. Endnu er der roligt. Der har ikke været den store bevægelse her i dag, forklarer Andrij, der tidligere har arbejdet i musikbranchen.

- Rusland vil have, at Europa er bange. Rusland forstår kun magtens sprog. De forstår ikke diplomati. Rusland forstår kun magt, siger Andrij, der gør det klart, at hvis Europa og danskerne vil føle sig sikre, så skal de opruste for at afskrække russerne.