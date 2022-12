Befolkningen i Somalia står lige nu over for en sultkatastrofe, som risikerer at ende i hungersnød næste år. Den risiko er større for de mange familier, som fordrives fra deres hjem under Somalias værste tørke i 40 år, rapporterer Røde Kors.

- Hvis tørken, de stigende priser og konflikter fortsætter i Somalia, så risikerer dele af befolkningen hungersnød. Det gælder særligt dem, der er fordrevet, fordi familier uden hjem også har sværere ved at forsørge sig selv, siger Nelima Lassen, regionschef for Røde Kors’ arbejde i Afrika.

Sultkatastrofen i Somalia kan endnu ikke kategoriseres som hungersnød. Det skriver den internationale organisation, der er ansvarlig for at overvåge global sult, i den seneste rapport.

Men katastrofen risikerer at eskalere, og rapporten fra Røde Kors varsler hungersnød mellem april og juni 2023 i dele af Somalia.

Over en million mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem. Mange bor i overfyldte, midlertidige bosættelser med begrænset adgang til rent vand, sanitet, ernæring og sundhedstjenester.

Røde Kors fortæller, at det er svært at få hjælp frem til familier i bevægelse, men det er nødvendigt.

- De familier, der bliver tvunget til at forlade deres hjem, er blandt de mest udsatte i Somalia, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at få hjælp frem til dem. Det er ikke en nem opgave, men sammen med lokale frivillige og kolleger, så kan vi løfte den, siger Nelima Lassen.

Røde Kors driver blandt andet mobile sundhedsklinikker, som kan få livsvigtig sundhedshjælp frem til familierne. Klinikkerne behandler blandt andet børn, som er akut underernærede, og som risikerer at miste livet, hvis ikke hjælpen kommer frem.