Spår snarligt angreb på Kiev

Ifølge en vurdering er der stor sandsynlighed, at et angreb kan være på vej

Rusland har gjort flere forsøg på at indtage Ukraines hovedstad Kiev. Nu kan det hidtil største angreb være på vej mod millionbyen.

Ifølge en vurdering foretaget af tænketanken Institute for the Study of War og tænketanken American Enterprise Institutes projekt Critical Threats er angrebet nært forestående.

Vurderingen blev udgivet mandag aften klokken 21 dansk tid, og her lyder det, at angrebet med stor sandsynlighed vil finde sted inden for de næste 24 til 96 timer.

Angrebet vil finde sted fra både den vestlige, den østlige og den nordvestlige side af byen, skriver tænketankene i vurderingen, og russerne er allerede ved at gøre forarbejdet.

Her fremgår det også af et kort i vurderingen, som Institute for the Study of War har udarbejdet, at russerne har indtaget territorier rundt om store dele af byen.

Samler ressourcer ved Kiev

'Russerne er ved at klargøre omstændighederne for angrebet ved at koncentrere forsyninger og forstærkninger i et forsøg på at avancere og stabilisere deres linjer og for at angribe byen fra luften, med artilleri og missiler, der med stor sandsynlighed skal både demoralisere og skade Kievs forsvar,' står der i vurderingen.

Den udmelding bliver i vurderingen understøttet af rapporter fra den ukrainske generalstab, der søndag skrev på Facebook, at de russiske styrker er begyndt at samle ressourcerne omkring den ukrainske hovedstad.

Mandag eftermiddag dansk tid skrev generalstaben ligeledes i et Facebook-opslag, at militærets forsvar og beskyttelse af Kiev stadig består.

Det fremgår af vurderingen, at det endnu er for tidligt at opveje, hvor effektivt angrebet vil være for Rusland, men hvis det er lykkedes dem at planlægge de koordinerede angreb fra forskellige sider, kan det ende mere succesfuldt for russerne end ved de tidligere forsøg på at erobre Kiev.

'De militære operationer tæt ved Kiev de sidste 72 timer har ikke bidraget med nok beviser til at vurdere sandsynligheden for det,' lyder det i vurderingen.