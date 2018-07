Spanien samler 751 migranter op i Middelhavet

Den spanske søredningstjeneste oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at det har samlet 751 migranter op fra 52 både i Middelhavet.

709 migranter blev samlet op fra 48 både, da de forsøgte at forcere Gibraltarstrædet. Det er den korteste rute mellem Afrika og Europa.

Længere østpå blev der fundet 11 migranter i Alboranhavet i gang med at krydse Middelhavet.

Tre både med 31 om bord blev spottet på vej mod Alicante i det sydlige Spanien.

Både og helikoptere er fredag eftermiddag fortsat i gang med at lede efter flere gummibåde, beretter søredningstjenesten.

Spanien har senest overtaget Italiens rolle som migranternes foretrukne destination. Hidtil er 17.000 ankommet til Spanien i 2018. Det er dobbelt så mange, som på samme tidspunkt sidste år ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er et roligt hav de seneste uger, der har fået strømmen af migranter til at vokse.

Italiens nye regering har valgt at lukke sine havne for de både, som menneskesmuglere forsøger at nå frem til.