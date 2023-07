Spansk EU-formandskab vil fremme ukrainsk optagelse

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, lovede lørdag, at Spanien vil fremme idéen om at optage Ukraine i EU under dets formandskab for EU, der blev indledt lørdag.

- Spanien vil bidrage til dette. Den spanske regering har altid støttet en ukrainsk optagelse, siger Borrell i et interview med den spanske tv-station TVE i forbindelse med det spanske EU-formandskab.

Borrell, som selv er spansk, har været EU's repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik siden 2019.Spaniens formandskab, der blev indledt lørdag, fortsætter frem til den 31. december 2023.

Ukraine anmodede om EU-medlemskab den 28. februar 2022, og ved EU-topmødet den 23. juni fik Ukraine og Moldova status som EU-kandidatlande.

Ukraine har gennemført en række reformer af retsvæsnet, en antikorruptionsindsats og beskyttelse af mindretal, hvilket har bragt Ukraine tættere på EU-medlemskab.

Det tager dog normalt en årrække at nå frem til en optagelse. Kroatien blev eksempelvis kandidatland i 2004, men først medlem i 2013.

Når et land har det roterende formandskab for EU er det formand for ministerrådet i et halvt år. På den måde deles formandsopgaverne mellem EU-landene, og de får alle mulighed for at sætte dagsordenen i ministerrådet.Rådet for Udenrigsanliggender er dog en undtagelse fra det roterende formandskab, fordi EU’s udenrigsrepræsentant er fast formand for dette.

Formandskaberne gennemføres som et 'trio-formandskab'. Det betyder, at tre lande arbejder sammen om et fælles program med mærkesager for de 18 måneder, de tilsammen har formandskabet. Formålet med trioformandskaberne er at skabe sammenhæng i Ministerrådets prioriteter.