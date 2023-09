Spansk politi stoppede yacht med 2,7 ton kokain om bord

Spansk politi har beslaglagt 2,7 ton kokain fra en yacht vest for De Kanariske Øer og anholdt mindst seks personer, som mistænkes for at være medlemmer af en Balkan-baseret smuglerring.

Det oplyser EU's politiagentur, Europol.

Svært bevæbnet politi gik om bord på yachten tidligere på ugen og pågreb to personer. Den ene var ukrainere, den anden tjekke.

Samtidig blev fire andre personer pågrebet i Serbien. Blandt dem var en serbisk statsborger, som mistænkes for at være leder af smuglerringen.

Det var politiet i den serbiske hovedstad, Beograd, som indledte efterforskningen af de mistænkte smuglere.

- Organisationen var mistænkt for at organisere kokainforsendelser på flere ton fra Brasilien til EU, hedder det i en pressemeddelelse fra Europol.

Annonce:

De spanske politifolk rykkede ud i småbåde med et krigsskib i ryggen, da de bordede yachten. Den sank, da den blev taget på slæb, fordi den var i dårlig stand, oplyser det spanske politi.

Yachten blev bordet af spanske politifolk i internationalt farvand godt 700 sømil vest for De Kanariske Øer.

Under politiaktionen blev der også beslaglagt to luksusbiler, dyre armbåndsure og et stort kontantbeløb i euro svarende til omkring fire millioner kroner.

Aktionen har blotlagt, at kriminelle netværk, der for en stor del består af statsborgere fra Balkan, spiller en stor rolle i den globale kokainhandel.

Sidste fredag beslaglagde de spanske myndigheder næsten 9,5 ton kokain fra Ecuador. Det er den hidtil største mængde, som er blevet beslaglagt i landet ved en enkelt politiaktion.

Spaniens geografiske beliggenhed tæt på Nordafrika, som er en stor leverandør af hash, og landets tætte bånd til tidligere kolonier i Latinamerika har gjort EU-landet til en portal for indsmuglingen af narkotika til Europa.

Efterforskere fra Brasilien, Kroatien, Frankrig, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien samarbejdede med det serbiske politi i sagen.